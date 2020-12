Ein unbekannter Autofahrer ist am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in Dornbirn gegen die Ampelanlage bei der Kreuzung der Schillerstraße mit der Stadtstraße gefahren und hat sie schwer beschädigt. Dann flüchtete er. Die Ampel wurde komplett aus der Verankerung gerissen, berichtete die Polizei am Mittwoch und bat um Hinweise unter der Nummer 059133-8140. Das Unfallfahrzeug dürfte im vorderen Bereich erheblich beschädigt sein.