Unbekannter raubte Drogenersatzstoffe aus Apotheke in Salzburg

Angestellte wollten Mann aufhalten - Zeigte pistolenähnlichen Gegenstand

Am Samstagnachmittag hat in Salzburg ein Unbekannter Drogenersatzstoffe aus einer Apotheke geraubt. Der etwa 20-jährige Mann griff in dem Medizin-Geschäft beim Bahnhof nach Fentanyl-Pflastern und wollte damit aus dem Laden stürmen. Als ihn Angestellte daraufhin stoppen wollten, zog er aus der Jacke einen Gegenstand, der wie eine Pistole aussah. Eine Fahndung nach dem Räuber verlief vorerst ohne Erfolg, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF-Radio Salzburg.

Der laut Polizei vermutlich Suchtmittelabhängige konnte in unbekannte Richtung flüchten. Der Gesuchte war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug weiße Sneaker, eine blaue Hose mit dunklem Pullover und darüber eine rote Jacke mit Pelzbesatz. Er hatte ein Bauchtascherl umgeschnallt und trug eine dunkle Kappe.