Unbekannter stahl in Vorarlberg kiloweise getrocknete CBD-Blüten

Schnitt zudem 270 in Aufzucht befindliche Hanfpflanzen ab

Ein unbekannter Täter hat in der vergangenen Woche aus einer legalen medizinischen Hanfplantage in Rankweil (Bez. Feldkirch) rund fünf bis sieben Kilogramm getrocknete CBD-Blüten gestohlen. Zudem schnitt er 270 in Aufzucht befindliche Hanfpflanzen ab, die etwa drei Wochen vor der Ernte standen. Der Täter dürfte mit einem Pkw geflüchtet sein, der beim Umspannwerk in Brederis geparkt war, informierte die Polizei.

Weiters entwendete der Gesuchte eine Schreckschusspistole samt Platzpatronen und vorgefundenes Bargeld. Sechs zum Abtransport hergerichtete Gewächslampen ließ der Täter letztlich doch in der Hanfplantage zurück.