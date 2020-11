"Und bist du nicht willig": Neue Doku widmet sich Gewalt gegen Frauen

Regisseurin Andrea Eder zeigt Einzelschicksale und bettet sie in Überblick über Hilfsangebote ein - Am Sonntag in ORF 2

"Und bist du nicht willig": Unter diesem eindringlichen Titel erzählt Regisseurin Andrea Eder in einer neuen Dokumentation die Geschichten von Frauen, die sich aus gewalttätigen Beziehungen befreit haben. Eingebettet sind die Erzählungen in Einblicke in die Arbeit von Opferschutzorganisationen. Premiere feiert der einstündige Film anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (25. November) am Sonntag um 23.05 Uhr in ORF 2.

Zu Beginn steht die Statistik: Die Zahl von Morden an Frauen hat sich in Österreich von 2014 auf 2019 auf 39 praktisch verdoppelt, im Vorjahr wurden knapp 20.000 Opfer familiärer Gewalt von den Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen in Österreich betreut. In Eders Dokumentation kommen Frauen aus verschiedensten Milieus zu Wort, wodurch schnell deutlich wird, dass Gewalt von Männern gegen Frauen in allen sozialen Schichten, Familienverhältnissen und Berufsgruppen vorkommt. Gemeinsam ist den erzählten Schicksalen, dass das "Herauskommen" aus solchen Beziehungen oft jahrelang dauert. "Warum bist du nicht einfach gegangen?" - diese Frage müssten sich Frauen allzu oft stellen lassen, wodurch ihnen eine Mitschuld untergeschoben werde, heißt es an einer Stelle in einem Expertinnengespräch.

Eder widmet sich in "Und bist du nicht willig" auch den unterschiedlichsten Hilfsangeboten von Notrufhotlines über Frauenhäusern bis hin zu Psychologen. Aber auch Männerberatungsangebote kommen zu Wort, die es sich zum Ziel gemacht haben, gewalttätige Männer auf ihrem Weg aus der Gewaltspirale zu befreien. Was in allen - großteils anonymen - Gesprächen hervorscheint, ist der Mut, den die betroffenen Frauen anderen in ähnlichen Situationen machen wollen. Sie zeigen aber auch auf, welche Hindernisse ihnen auf ihrem Weg in den Weg gelegt wurden.

"Niemand hat mich schreien gehört!" erzählt etwa Hanife, die aus der türkischen Community stammt und mit 14 Jahren verheiratet wurde. "Schon die Hochzeitsnacht war eine Vergewaltigung", erzählt sie und zeigt auf ihrem Handy Bilder ihres entstellten Gesichts nach den Gewaltausbrüchen ihres Mannes. Sie hätte sich gewünscht, dass etwa Nachbarn eingeschritten und die Polizei gerufen hätten. Ihre Familie habe ihr davon abgeraten, sich zu trennen, um keine Schande über sie zu bringen.

"Ich wollte einfach nur eine intakte Familie", sagt Stefanie und macht deutlich, dass sie selbst jahrelang daran geglaubt hat, dass sich alles wieder zum Besseren wenden wird. "Die schmerzhafteste Verletzung war eine mehrfach gebrochene Nase und nicht ins Spital gehen zu können. Er hat mir die Nase dann irgendwie quasi manuell halbwegs grad gerichtet", berichtet Valentina, die erst nach einem Mordversuch und der Intervention eines Freundes aus der Beziehung ausbrechen konnte.

Laut Statistik hat in Österreich jede fünfte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren. 15 Prozent der Betroffenen haben seit ihrem 15. Lebensjahr Stalking erlebt, jede dritte von ihnen eine Form der sexuellen Belästigung erfahren. Mit psychischer Gewalt durch ihren (Ex-)Partner waren 38 Prozent der Frauen seit ihrem 15. Lebensjahr konfrontiert. Mit ihrer Doku legt Eder auch einen starken Fokus auf die zahlreichen Hilfsangebote, die Niederschwelligkeit von diesen wird mehrfach betont. Und so sind auch Lichtblicke zu sehen, etwa wenn eine Frau und ihre Kinder dabei begleitet werden, wie sie nach vielen Monaten im Frauenhaus in ein neues Leben starten. Deutlich wird aber auch: Die Angst bleibt.

