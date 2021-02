Unfälle auf A2 bei Mödling - Staus in beiden Richtung

Sieben Pkw in Karambolage verwickelt - Lkw stürzte um

Zwei Unfälle auf der Südautobahn (A2) haben am Donnerstag im Bezirk Mödling in beiden Fahrtrichtungen für Staus gesorgt. Beim Knoten Guntramsdorf kollidierten in Richtung Wien insgesamt sieben Pkw, bestätigte Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla einen Bericht des ORF Niederösterreich. In der Gegenrichtung stürzte bei Wiener Neudorf ein mit Styorpor beladener Lkw um.

Die Karambolage bei Guntramsdorf sei mittlerweile geräumt, berichtete die Sprecherin. Der Stau reiche hier zwar noch bis Baden, löse sich aber aktuell auf. Die Bergung des Lastwagens durch die Feuerwehr werde hingegen noch einige Zeit in Anspruch nehmen, zwei der vier Fahrstreifen seien jedoch frei.