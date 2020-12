Unfälle wegen Baum auf der Straße und Alkohol am Steuer in OÖ

Fichtenwipfel lag quer über Attergaustraße - Alkolenker verlor im Nebel Kontrolle über Pkw

Zwei Autofahrer sind am Montag in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) mit einem Fichtenwipfel kollidiert. Der etwa zehn Meter lange Baumteil war in der Ortschaft Kogl auf die Attergaustraße (L540) gefallen. Ein 20-Jähriger prallte um 19.20 Uhr mit seinem Wagen frontal dagegen, ein Ast bohrte sich in den Kühler. Unmittelbar danach stieß auch noch eine 21-jährige Pkw-Fahrerin gegen den Fichtenwipfel, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.

Die Beamten stellten fest, dass neben der Straße auf einer Länge von etwa 100 Metern die Äste und Wipfel mehrerer Bäume durch den anfrierenden Nebel abzubrechen drohten. Daraufhin wurde die Straße bis 21.15 Uhr gesperrt und die Bäume gefällt. Verletzt wurde niemand.

Später in der Nacht auf Dienstag verlor ein 22-jähriger Mühlviertler in St. Peter am Wimberg (Bezirk Rohrbach) im dichten Nebel die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam um 0.45 Uhr mit seinem Auto von der Haslacher Straße ab. Sein Wagen prallte gegen mehrere Masten und überschlug sich mehrmals. Der Mann befreite sich aus dem Fahrzeug und schleppte sich zu einem Haus. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, ein Alkotest ergab 0,8 Promille.