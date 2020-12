Eine 35 Jahre alte Mitarbeiterin einer Teigwarenfabrik in Kleblach-Lind in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete griff sie in eine Öffnung einer Verpackungsmaschine. Die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus Spittal an der Drau.