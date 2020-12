Unfall mit Fahrerflucht nach Alko-Weihnachtsfeier in Oberösterreich

Drei Pkw waren danach Totalschaden

Nach einem weihnachtlichen Umtrunk in seiner Firma hat ein 42-Jähriger Dienstagabend in Mauthausen im Bezirk Perg einen Verkehrsunfall verursacht und danach Fahrerflucht begangen. Alle drei darin verwickelten Pkw waren danach Totalschaden. Darüber berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

Der Mann stieß zunächst frontal gegen einen geparkten Wagen. Dieser wurde dabei gegen ein dahinter abgestelltes Fahrzeug geschoben. Danach lagen Autoteile über die gesamte Fahrbahn verteilt. Der Unfalllenker fuhr davon.

Doch ein Zeuge gab Hinweise, die zur Ausforschung des Flüchtigen führten. Er wurde wenig später auf einem nahe gelegenen Firmengelände angetroffen. Auch sein Pkw war stark beschädigt. Nach einem Alkotest, der 1,56 Promille ergeben hatte, wurde ihm der Führerschein abgenommen. Er gab an, nach dem Umtrunk habe er einen Arbeitskollegen nach Hause gefahren, am Rückweg sei ihm der Unfall passiert.