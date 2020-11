Ungarische Ermittlungen zu in Wien getötetem Arztsohn abgeschlossen

Die ungarische Polizei hat die Ermittlungen im Fall jener Ungarin abgeschlossen, die im Frühjahr 2019 ihren Freund in Wien beraubt, erstochen und zerstückelt haben soll. Laut Polizeibericht vom Samstag wurden die Dokumente mit dem Antrag auf Anklageerhebung der zuständigen Staatsanwaltschaft im Komitat Jasz-Nagykun-Szolnok zugestellt.

Bei dem Opfer handelte es sich um den Sohn einer tunesischen Arztfamilie. Er dürfte im Zuge eines Streites in der gemeinsamen Wohnung von der 27-jährigen mit mehreren Messerstichen getötet, zerstückelt und in Koffern per Mietwagen nach Ungarn transportiert worden sein. Die Beschuldigte hatte sich ihrer Mutter anvertraut, die beiden Frauen sollen die Leichenteile dann mit Säure übergossen und in Müllsäcken in einem Bewässerungskanal in Jaszalsoszentgyörgy, rund 350 Kilometer von Wien entfernt deponiert haben.

Jugendliche entdeckten die Müllsäcke etwa einen Monat später. Bei der Leiche befanden sich auch Handtücher eines Wiener Hotels. Die Beschuldigte befindet sich in Ungarn in Haft und war nach ihrer Festnahme geständig. Ihr wird Mord, Raub und Drogenbesitz vorgeworfen, ihrer Mutter Beihilfe.