Ungarischem Oppositionssender Klubradio droht das Aus

Der ewige Kampf ums Überleben regierungskritischer Medien - Sender klagte gegen Ablehnung der Lizenzverlängerung - Urteil morgen erwartet (Von Harriett Ferenczi/APA)

Der ungarische Oppositionssender Klubradio hat viele Schlachten gegen die rechtsnationale Regierung von Premier Viktor Orban geschlagen, doch keinen Krieg gewonnen. Nun droht dem vor gut 20 Jahren gegründeten, letzten unabhängigen, regierungskritischen Sender das Aus. Denn im September 2020 teilte der staatliche ungarische Medienrat mit, die Frequenz von Klubradio 92,9 MHz werde nach sieben Jahren nicht verlängert. Der Sender reichte dagegen Klage ein.

Ein Antrag des Senders auf automatische Lizenzverlängerung wurde abgelehnt. Als Grund wurden Verstöße gegen das Mediengesetz in den vergangenen sieben Jahren angeführt - der Sender habe die Pflichtquoten für ungarische Musik nicht erfüllt. Inzwischen wurde das Nutzungsrecht für die Sendefrequenz neu ausgeschrieben, wobei sich auch Klubradio bewarb.

Zwei Konkurrenten konnten die Bedingungen nicht erfüllen, betonte der Mitarbeiter des Senders, György Bolgar, der APA gegenüber. Das sei keineswegs ein Sieg für Klubradio, da die Mitbewerber in Berufung gegen die ablehnende Entscheidung des Medienrates gingen. "Sollten wir vor Gericht siegen, werden wir trotzdem verstummen", resignierte Bolgar. Denn eine neue Sendefrequenz werde solange nicht erteilt, solange das Bieterverfahren laufe. Und dieses sei wegen des Einspruchs der Mitbewerber noch nicht abgeschlossen. Für diesen Verzug hätte die Regierungspartei Fidesz mit der Novelle des Medienrechtes gesorgt. Hatte Klubradio bisher täglich 150.000 bis 200.000 Hörer, so würde diese Zahl nach Wegnahme der Frequenz und im Internet-Modus auf rund ein Zehntel, also auf 15.000 bis 20.000 Zuhörer, zurückfallen.

Kritiker bezeichnen den Medienrat, der über die Frequenzvergabe entscheidet, als ein mit regierungstreuen Mitgliedern besetztes Gremium. Der Europarat hatte im Herbst 2020 konstatiert, dass der ungarische Medienrat mit seiner Tätigkeit auf die ständige Verringerung der Zahl der unabhängigen Medien dränge und mittels Gesetzen regierungsnahe Institutionen zur Kontrolle über die Medienlandschaft befähigt würden.

Der Nachrichten- und Talksender Klubradio bezeichnet sich selbst als Ungarns "einziger Oppositionssender". Die Journalisten arbeiten unter Dauerdruck, denn es wurde immer wieder versucht, dem Sender die Lizenz zu entziehen. Aktuell ging Klubradio vor Gericht, um eine Verlängerung der Sendelizenz zu erreichen. Das Urteil wird am 9. Februar erwartet. Wenn das Gericht die Klage abweist und der Medienrat bei seiner Entscheidung bleibt, wird Klubradio nur noch über Internet zu hören sein. Der Sender genießt Solidarität im Lande. Entfallene staatliche Werbegelder werden durch Spenden der Hörer kompensiert. Die regierungsnahe Presse dementiert ein "politisches Vorgehen gegen das Flaggschiff der Linken".

Die Abschaltung des Klubradios fügt sich ein in eine Reihe von Schritten der rechtsnationalen Regierung gegen kritische Medien. Dabei hat die Orban-Regierung einen Großteil der ungarischen Medien unter ihre Kontrolle gebracht, indem sie von regierungsnahen Unternehmen aufgekauft wurden. 2014 wurde das Onlineportal "Origo" auf Regierungskurs gebracht. 2016 die auflagenstärkste linksliberale Tageszeitung "Nepszabadsag" zugesperrt, 2020 das wichtigste unabhängige Onlineportal "Index.hu" ausgeschaltet, indem es von regierungsnahen Geschäftsleuten übernommen wurde. Unmittelbar darauf gründete die ursprüngliche Redaktion von "Index" ein neues Portal namens "Telex.hu".

Weiters wurden Regionalzeitungen, nahezu alle Portale, TV- und Rundfunksender in der regierungsnahen Stiftung KESMA vereint, die mehr als 470 Medien kontrolliert. Internationale Journalistenorganisationen hatten sich bei der EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager über die einseitige Bevorzugung regierungsfreundlicher Medien in Ungarn beschwert. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reportern ohne Grenzen (ROG) belegt Ungarn nur noch den 89. von insgesamt 180 Plätzen.