Ungarischer Außenminister traf FPÖ-Chef Hofer in Wien

Szijjarto und Hofer wollen sich gemeinsam stärker gegen EU-Migrationspolitik stellen - Ungarns Chefdiplomat besuchte mehrere Rechtspopulisten

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hat am Freitag in Wien FPÖ-Chef Norbert Hofer getroffen. Es sei "an der Zeit, sich gemeinsam stärker gegen die Brüsseler Politik zur Förderung der Migration zu stellen", erklärten beide nach dem Treffen übereinstimmend. Wie die geplante verstärkte Zusammenarbeit aussehen soll, blieb offen. Vor seinem Wien-Besuch absolvierte Szijjarto Stippvisiten bei Vertreter rechtspopulistischer Parteien in Dänemark, Finnland und den Niederlanden.

Es sei schade, dass für die EU auch der Terroranschlag von Wien nicht ausgereicht habe, um seine Migrationspolitik zu ändern, kritisierte der ungarische Außenminister, der am Freitag auf Facebook von dem Treffen berichtet. "Der Terroranschlag in Wien muss eine Warnung für ganz Europa sein, um seine Migrationspolitik zu ändern", meinte dann fast wortgleich auf APA-Anfrage auch Hofer in einer Stellungnahme. Der Migrationsaktionsplan der EU-Kommission und das jüngte Abkommen mit der Organisation afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten (OAKPS, früher AKP-Staaten) würden die Gefahr neuer Migrationswellen bergen, hieß es.

Der Wien-Besuch des Außenministers der rechtskonservativen ungarischen Regierung von Viktor Orban fand offenbar im Rahmen einer kurzen Europa-Tour bei Vertretern rechtspopulistischer Parteien statt. Seit Donnerstag traf Szijjarto in der niederländischen Hauptstadt Den Haag den Rechtspopulisten Geert Wilders, den dänische Rechtspopulist Morten Messerschmidt in Kopenhagen sowie Vertreter der rechtspopulistischen Partei Die Finnen in Helsinki.