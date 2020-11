Ungarischer Ministerpräsident beharrt auf Veto gegen EU-Finanzpaket

Orban: Ungarn können Gelder nicht weggenommen werden

Aus der Europäischen Union werde eine Sowjetunion, wenn die EU den Rechtsstaatlichkeits-Mechanismus verabschiede. Das erklärte der ungarische rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban am Freitag im Staatsrundfunksender Kossuth-Radio. Denn in der Sowjetunion seien jene bestraft worden, die sich nicht in die Reihe stellten. Das Gleiche geschehe nun in der EU.

Dabei würde sich Orban nach eigenen Angaben langsam als Tolstoi-Romanheld fühlen, weil er zum Thema schon unzählige Briefe versandte. Ungarn und Polen hatten angekündigt, dem jüngst im Europaparlament verabschiedeten EU-Finanzpaket nicht zuzustimmen. Laut Orban sei die EU nicht deswegen geschaffen worden, damit sie ohne objektive Kriterien auf ideologischer Basis erpressen könne.

Orban habe hinsichtlich des Planes der Koppelung des EU-Budgets an finanzielle Sanktionen bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit am Donnerstag bei Verhandlungen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt, dass Ungarn die Gelder nicht weggenommen werden könnten. Außerdem löse Ungarn seine Probleme eigenständig. Als Beispiel führte Orban an, dass Ungarn jüngst einen Kredit im Wert von 2,5 Milliarden Euro vom Finanzmarkt aufgenommen hätte.