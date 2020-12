Ungarn 2020 - Zwischen Corona und EU-Veto

Die Pandemie und Konflikte um die EU prägten heuer die Politik Viktor Orbans (Von Harriett Ferenczi/APA)

Corona hält auch Ungarn 2020 fest im Griff. Was die Opferzahlen und Neuinfizierungen anbelangt, gehört Ungarn hinsichtlich seiner Einwohnerzahl EU-weit zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern, eine immense Herausforderung für das chronisch unterfinanzierte Gesundheitswesen.

Ungarn ist am Ende des Jahres - ebenso wie im vergangenen Frühjahr - im Lockdown, mit nächtlicher Ausgangssperre, geschlossenen Restaurants, Hotels, Museen, Sport vor leeren Rängen und Silvester auf Sparflamme. Mit Existenzängsten wegen des verlorener Jobs und Kurzarbeit. Der Großteil der Bevölkerung akzeptiert die Maßnahmen der rechtsnationalen Regierung von Premier Viktor Orban. Öffentlich kaum Corona-Leugner, keine Demonstrationen. Bereits am 26. Dezember - einen Tag vor den anderen EU-Ländern - startete die Impfaktion gegen das Coronavirus.

Seitens der Opposition wird dem Premier vorgeworfen, die Corona-Krise für den eigenen Machtausbau zu nutzen. Mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der Regierungspartei Fidesz hatte das Parlament im März ein Gesetz verabschiedet, das Orban erlaubte, das Land auf unbestimmte Zeit per Dekret zu regieren. Dies führte zu Protesten im In- und Ausland, war allerdings nur bis Mitte Juni in Kraft.

Orban kämpft nicht selten an mehreren Fronten - so auch 2020. Gegen Migration, gegen die Opposition, gegen Brüssel. Gemeinsam mit Polen wollte Ungarn mittels Veto die Verabschiedung von EU-Budget und Aufbaufonds blockieren, da die Auszahlung von EU-Geldern künftig an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden wird. Das Veto sei patriotische Pflicht, hatte Orban argumentiert. Der Streit konnte nach Wochen auf dem im Dezember EU-Gipfel nur mittels eines Kompromisses beigelegt werden, der die Verknüpfung von EU-Förderungen mit Rechtsstaatsprinzipien erst nach Entscheid des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) über die Rechtmäßigkeit ermöglicht.

Den Kompromiss feierte Orban als seinen persönlichen Sieg. Nicht nur als Sieg über Brüssel, sondern auch als Sieg über den ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros, erklärter "Volksfeind Nr.1" der ungarischen Regierung. Soros hatte kritisiert, dass die EU vor der "Erpressung" Ungarns eingeknickt sei. Der Aufschub würde Orban in die Hände spielen, der in Ungarn "ein ausgeklügeltes kleptokratisches System ausgebaut hat, um dem Land auch noch das letzte Hemd zu stehlen". Orban schoss zurück: die EU solle Soros als den "korruptesten Menschen der Welt" in die USA zurückschicken.

Dort verliert Orban nach der Wahlniederlage seines Verbündeten Donald Trump und mit dem Sieg des Demokraten Joe Biden jedoch seine Rückendeckung. Orban hatte sich in der US-Wahlkampagne offen für Trump eingesetzt, der ungarische Außenminister Peter Szijjarto hatte Biden vor der Wahl der Korruption bezichtigt.

Das Doppel-Veto Ungarn-Polen führte auch zu Spannungen innerhalb der Visegrad-Länder (Ungarn, Polen, Tschechien und Slowakei). Die bisher kollektive Plattform bröckelte, denn Prag und Bratislava gingen auf Distanz, hatten sie doch offiziell kein Problem mit dem Rechtsstaatsmechanismus.

Zwischen Orban und der EU kriselt es seit Jahren. Brüssel wirft dem Premier vor, systematisch Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen. Dabei ist Ungarn neben Polen der größte Nettoempfänger der Union: Das Land erhielt im vergangenen Jahr um fünf Milliarden Euro mehr, als es selbst einzahlte. Während Orban einen Konfrontationskurs gegen die EU fährt, sind 85 Prozent der Ungarn laut Umfrage Pro-EU.

Auch Niederlagen Ungarns vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) bestimmten 2020. Der EuGH verurteilte Ungarn sogar zweimal wegen seiner Asylpolitik, die gegen EU-Recht verstoße. Die umstrittenen Transitzonen an der Südgrenze des Landes wurden aufgrund des ersten Urteils im Mai geschlossen. Gegen die neue Praxis, nach der Asylanträge überhaupt nicht mehr in Ungarn gestellt werden können, läuft bereits das nächste EU-Vertragsverletzungsverfahren. Auch das Gesetz über die Transparenz von aus dem Ausland finanzierten Nichtregierungsorganisationen erklärten die Luxemburger Richter für gesetzwidrig, ebenso das Hochschulgesetz. Wegen dieser Lex musste die von Soros mitgegründete private Central European University (CEU) Ungarn zum Teil verlassen und ihre in den USA akkreditierten Programme nach Wien übersiedeln.

Auch heuer blieb die Fidesz-Partei in der Europäischen Volkspartei (EVP) weiter suspendiert, isoliert. Wegen eines umstrittenen Gestapo-Vergleichs wurde auch die Fraktionsmitgliedschaft von Fidesz-Delegationsleiter Tamas Deutsch suspendiert. Deutsch hatte den Einsatz der EVP-Fraktion und ihres Vorsitzenden Manfred Weber für Rechtsstaatlichkeit in Europa mit der nationalsozialistischen Gestapo und dem kommunistischen ungarischen Geheimdienst AVO verglichen.

Für Empörung wie Gelächter sorgte am Jahresende unterdessen der Fidesz-Mitbegründer und langjährige ungarischen EU-Abgeordnete Jozsef Szajer. Der verheiratete Familienvater und enge Vertraute von Orban war in Brüssel bei einer schwulen Sex-Party erwischt worden, die gegen die Corona-Beschränkungen verstieß. Szajer hatte noch versucht, über eine Regenrinne zu fliehen, wurde jedoch von der Polizei gestellt. Im Rucksack des Politikers wurden außerdem Drogen gefunden. Szajer trat von allen Ämtern zurück und aus der Partei aus.

Der Fall Szajer ist für die rechtsnationale Fidesz-Partei umso peinlicher, da sie stets die traditionellen Werte beteuert und die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau deklariert. In diesem Sinne verabschiedete das Parlament jüngst mit der Zwei-Drittel-Mehrheit von Fidesz die Modifizierung des Grundgesetzes. Darin wurde festgeschrieben, dass die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann ist. Die Beschneidung der Rechte von Homosexuellen und Transgender-Personen in Ungarn hatte jüngst zu scharfer Kritik der EU und der ungarischen Opposition geführt.

2020 war auch das Jahr der Proteste, Blockaden, Demonstrationen. So gingen tausende Menschen auf die Straße, um für die Autonomie der Budapester Universität für Theater- und Filmkunst (SZFE) zu demonstrieren. Diese Autonomie hatte die Regierung der Universität am 1. September entzogen, ein regierungsnahes Kuratorium eingesetzt und den gewählten Senat entmachtet. Studenten besetzten wochenlang das Universitätsgebäude, die Universitätsleitung trat geschlossen zurück, 200 Kunstschaffende protestierten in einer Petition gegen die Aufhebung der Autonomie, gegen die Ausweitung des Einflusses auf die Kulturszene seitens der Regierung. In einem offenen Brief an das Kuratorium forderte das Streikkomitee im Dezember konkrete Verhandlungen.

Die Opposition hatte auch heuer der Übermacht von Fidesz nicht viel entgegenzusetzen, was sich mit ihrer neuen Einheit ändern soll. Denn zum Jahresende beschlossen die Oppositionsparteien, von links bis ganz rechts, bei den Parlamentswahlen 2022 mit einer gemeinsamen Landesliste gegen Orban an- und für den Machtwechsel einzutreten. Dies wird allerdings durch die kürzlich erfolgte Änderung des Wahlgesetzes erschwert. Die Begründung der Regierung, die Modifizierung erfolge als Auftritt gegen "Fake-Parteien" und deren Finanzierung, wies die Opposition zurück. Das wahre Ziel der Gesetzmodifizierung sei nicht das Auftreten gegen Wahlbetrug, sondern die Verhinderung einer koordinierten Aufstellung der Oppositionskandidaten und der landesweiten Bündelung der Kräfte bei den Parlamentswahlen.

Orban liegt auch im Clinch mit den Gemeinden. Diese wolle er ausbluten, kritisierten Bürgermeister im ganzen Land. Denn Orban senkt wegen Corona im Jänner die Gewerbesteuer um 50 Prozent, beschneidet damit eine der wichtigsten Einnahmequelle der rund 3.000 Gemeinden. Das komme gewissermaßen einer "Hinrichtung" gleich, betonte der Budapester Bürgermeister, der der Opposition angehört. Gergely Karacsony hatte unter dem Motto "Mit Dunkelheit gegen dunkle Zeiten" zum Protest aufgerufen. In der Nacht des 23. Dezember wurde die Festbeleuchtung an vielen Orten Ungarns abgeschaltet.