Ungarn: Altabt Varszegi von Pannonhalma wird 75

Benediktiner leitete bis 2018 bedeutendste Abtei des Nachbarlandes - Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich (Von Andreas Gutenbrunner und Albin Lukacs/Kathpress)

Der Altabt der ungarischen Benedikterabtei Pannonhalma, Asztrik (Imre) Varszegi, vollendet am Dienstag (26. Jänner) sein 75. Lebensjahr. Der aus Sopron stammende Ordensmann ist einer der bekanntesten ungarischen Kirchenmänner und auch Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich.

Zwischen 1991 und 2018 leitete er mit dem Kloster Pannonhalma die bedeutendste Abtei Ungarns. Zuvor war er während der Wendejahre Weihbischof in der Erzdiözese Esztergom und Sekretär der Ungarischen Bischofskonferenz.

Varszegi lebt nach wie vor in Pannonhalma, wo er als 18-Jähriger in den Benediktinerorden eintrat und schon bald die Ewige Profess ablegte. Er studierte Theologie, absolvierte den Militärdienst und wurde 1971 zum Priester geweiht. Danach schloss er in Budapest ein Pädagogik- und Lehramtsstudium für Geschichte und Deutsch ab, später promovierte er in Geschichtswissenschaften und Philosophie. Von 1975 bis 1988 unterrichtete er am Stiftsgymnasium und an den Ordenshochschulen in Györ und Pannonhalma. Außerdem war er Novizenmeister.

Zu Weihnachten 1988 ernannte Papst Johannes Paul II. (1978-2005) den damals 42-jährigen Benediktiner zum Weihbischof für die Erzdiözese Esztergom. Die Bischofsweihe spendete Kardinal Laszlo Paskai im Februar 1989, als bischöflichen Wahlspruch wählte Varzsegi die Worte "Deus, fortitudo mea" ("Gott, meine Stärke"). Zwischen 1990 und 1993 folgten drei Jahre in Budapest als Sekretär der Ungarischen Bischofskonferenz (MKPK) und Regens im Zentralpriesterseminar.

Varszegi trat nach dem Sturz des Kommunismus 1989/90 für eine von der Staatsmacht unabhängige Kirche ein. Er versuchte die kirchlichen Einrichtungen offener und dynamischer zu gestalten und stürzte sich mit großem Elan in die Arbeit als Sekretär der Bischofskonferenz. Der junge Bischof strukturierte das MKPK-Sekretariat um, und machte es funktionstüchtig. Umtriebig suchte er den Kontakt zu Partnerkirchen, Parteien sowie der Zivilgesellschaft und war besonders auch im deutschsprachigen Ausland aktiv und geschätzt. Es gab kaum einen Politiker, der ihn damals während seines Ungarnbesuches nicht aufgesucht hätte, um mit ihm zu sprechen.

Damals wie heute steht Varszegi für einen modernen Katholizismus. "Wir brauchen keine Macht, weder mit dem Staat, noch mit der Politik verflochten. Die Kirche wünscht und will auch keine Macht. Sie will die Freiheit bringen", betonte er 1990. In der ungarischen Kirche freilich blieb Varszegi mit vielen seiner Vorstellungen allein. Er kehrte nach Pannonhalma zurück, wo er 1991 zum Erzabt der Benediktinerabtei auf dem St. Martinsberg gewählt wurde.

Die seit mehr als tausend Jahren bestehende und nach dem Heiligen Martin von Tours (316-397) benannte Abtei ist neben der Domstadt Esztergom das wichtigste spirituelle Zentrum Ungarns. Das Kloster ist Träger eines Gymnasiums sowie eines Seniorenheims für pflegebedürftige Geistliche. Zum Kloster gehören auch mehrere Wirtschafts- und Produktionsstätten. Mit etwa 300.000 Bänden, darunter wertvolle Handschriften und alte Drucke, beherbergt die Abtei zudem eine der größten Benediktinerbibliotheken der Welt.

Varszegi sorgte in den rund drei Jahrzehnten seiner Amtszeit als Erzabt für den Erhalt und die Erneuerung der spirituellen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Fundamente von Pannonhalma. Seit 1996 zählt die Abtei zum Weltkulturerbe. 2012 wurde die Martinsbasilika nach umfassender Renovierung wiedereröffnet. Die erfolgreiche Umgestaltung der Basilika durch Stararchitekt John Pawson, die benediktinische Traditionen des 13. Jahrhunderts mit moderner Architektur verbindet, war auch für den damaligen Erzabt die Erfüllung eines jahrzehntelangen Traums.

Altabt Varszegi ist auch Pionier des christlich-jüdischen Dialogs in seinem Heimatland und stieß u.a. mit einer Konferenz in Pannonhalma die Auseinandersetzung mit der Verfolgung der ungarischen Juden im Holocaust an. In kommunistischer Zeit hatte das Problem Antijudaismus offiziell nicht existiert.

Auch in der Ökumene bemüht sich Varszegi, Kontakte im Geiste der Versöhnung und des gegenseitigen Verständnisses zu ermöglichen. Als Erzabt konnte er im Lauf der Jahre mehrere Kirchenoberhäupter in Pannonhalma begrüßen, unter ihnen Papst Johannes Paul II. (1978-2005), der orthodoxe Ökumenische Patriarch Bartholomaios I., der Moskauer Patriarch Aleksij II. (1990-2008) und Kopten-Papst Schenuda III. (1971-2012).

Politisch sprach sich Varszegi in den vergangenen Jahren in der Migrationsdebatte mehrfach gegen Hassparolen aus und plädierte für die überlegte Aufnahme von Flüchtlingen. "Ein Christ kann sich nicht leisten, dem Bedürftigen keinerlei Hilfe zu geben", bedauerte er etwa 2016 die rigide Abschottungspolitik der ungarischen Regierung. 2015 öffnete der damalige Erzabt auch selbst die Tore Pannonhalmas für heimatlose Frauen und Kinder.

Ganz nach Vorbild des Heiligen Martin ruft Varszegi nach wie vor zum Einsatz für die Armen auf. Seine Kirche nahm der Altabt dabei nie aus. Immer wieder forderte er dazu auf, eine verbreitete Angst vor Veränderungen in der Kirche zu überwinden. Die katholische Kirche erscheine oft als eine "ecclesia biceps", eine doppelköpfige, zwiespältige Kirche, sagte Varszegi einmal. "Sie verkündet das Evangelium, aber oft fehlen Taten: Offenheit, Barmherzigkeit, Feindesliebe, Solidarität, Dialogfähigkeit, Mitleiden."

Eben diese Beispiele gelebten Glaubens hält der Altabt wohl auch für wichtiger als so manches oft diskutierte "heiße Eisen". Der Zölibat etwa sei "ein möglicher Weg Christus zu folgen", gleichzeitig aber werde seine Abschaffung allein die katholische Kirche nicht retten, so eines seiner Plädoyers in Fragen der Kirchenreform.

Klar bekennt sich der prominente Benediktiner - wie auch sein Nachfolger in Pannonhalma, Erzabt Cirill Hortobagyi - öffentlich zu Papst Franziskus. Er teilt nicht nur dessen immer wieder geäußerten Kritik an sozialer Ungerechtigkeit, Konsumgier und weltweit fortschreitender Umweltzerstörung, sondern auch den Ruf nach Erneuerung der Kirche. "Ich hoffe sehr, dass die innerkirchliche Opposition es nicht schafft, Papst Franziskus in eine Sackgasse zu treiben", betonte Varszegi in einem Zeitungsinterview.