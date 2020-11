Ungarn - Biden wählte Balaton für Honeymoon

Dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden ist der Balaton (Plattensee) nicht unbekannt. Denn 1977, noch zu Zeiten des Kommunismus, verbrachte Biden mit seiner zweiten Frau Jill die Flitterwochen am "ungarischen Meer", berichtete das Onlineportal "nepszava.hu" am Montag.

Auf Empfehlung des 2008 verstorbenen US-Kongressabgeordneten der Demokraten, des ungarischstämmigen Tom Lantos, kam es zum Honeymoon am Balaton. Der damalige Senator Biden hatte sich zuvor in Budapest mit führenden Politikern getroffen. Darüber berichtete die Zeitung "Nepszabadsag", das Organ der kommunistischen Partei, am 11. August 1977 in einer kurzen Meldung.