Ungarn - EP-Abgeordneter Jozsef Szajer wirft das Handtuch

Fidesz-Urgestein legt Mandat nieder - Aber weiter im "Einklang" mit Orban-Regierung

Der EP-Abgeordneter der ungarischen rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz, Jozsef Szajer, hat am Sonntag seinen Rücktritt angekündigt. Laut Aussendung habe er diesen Schritt der Rückgabe des Mandats zum 31. Dezember 2020 dem Parlamentspräsidenten David Sassoli mitgeteilt. Szajer betonte: Die Entscheidung setzte einen Punkt unter eine lang andauernde Überlegung.

Seine Entscheidung stünde in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des "bisher erbittertsten Kampfes", der aktuell auf europäischer Ebene stattfinde, betonte der 59jährige. Er stünde im Einklang mit der Haltung der Regierung, die er unterstütze. Die Regierung von Premier Viktor Orban hatte gemeinsam mit Polen Veto dagegen eingelegt, dass die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien geknüpft werden soll. Damit liegen die Finanzpläne für Corona-Hilfen vorerst auf Eis, weil sie einstimmig verabschiedet werden müssen.

Seit einiger Zeit würde die Teilnahme den aktuellen politischen Kämpfen eine immer größere seelische Belastung für ihn bedeuten, betonte Szajer. Er diese Ungarn seit 30 Jahren als Berufspolitiker, den überwiegenden Teil davon auf europäischer Ebene. Die Wähler hätten ihn viermal den Weg in das ungarische Parlament und auch viermal in das Europaparlament geebnet. In Zukunft wolle Szajer anstelle seiner politischen Tätigkeit seine Arbeit auf geistigem Gebiet fortsetzen.

Szajer ist als Gründungsmitglied ein Urgestein der Fidesz-Partei, der er von 1996 bis 2003 als Vize-Vorsitzender vorstand. Seine politische Laufbahn führte den studierten Juristen 1990 als Abgeordneten in das ungarische Parlament, wo er acht Jahre die Funktion des Vorsitzenden der Fidesz-Fraktion und zwei Jahre das Mandat des Vizepräsidenten des Parlaments innehatte. 2004 wurde er für Fidesz in das Europäische Parlament gewählt, wo er bis 2019 den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) innehatte.

Nachdem die EVP-Mitgliedschaft von Fidesz 2019 wegen wiederholter Konflikte suspendiert wurde, musste die Orban-Partei künftig darauf verzichten, einen Vize-Fraktionschef in der EVP zu stellen. Das bedeutete das Aus für Szajer. Hinsichtlich des drohenden Ausschlusses von Fidesz aus der EVP-Fraktion kam seitens von Szajer kein Einlenken, sondern die Drohung mit dem Konfrontationskurs.

Szajer, der in Oxford und an der Universität Michigan in den USA Verfassungsrecht lehrte, war 2011 als Vorsitzender des Verfassungsausschusses maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen ungarischen Verfassung beteiligt, die laut EU-Kritik nicht mit den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit im Einklang steht.