Ungarn will mit USA unter Biden kooperieren

Außenmister fordert aber "mehr Respekt" - Orban-Regierung hatte gutes Verhältnis zu Trump-Administration

Ungarn ist bereit, mit den USA unter ihrem neuen Präsidenten Joe Biden zusammenzuarbeiten - fordert aber "mehr Respekt" vonseiten der westlich-demokratischen Großmacht. In einem Interview des Nachrichtensenders Euronews sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Mittwochabend: "Wir hoffen, dass das Niveau der politischen Beziehung (zwischen Ungarn und den USA) so hoch bleibt wie in den vergangenen vier Jahren."

Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban pflegte ein sehr gutes Verhältnis zum abgewählten, rechtspopulistischen US-Präsidenten Donald Trump. Vor der US-Wahl hatte Orban behauptet, er habe "keinen Plan B", falls Trump verliere.

Szijjarto hatte wiederum Biden scharf angegriffen und seinen Sohn Hunter in den Zusammenhang mit einer angeblichen Korruptionsaffäre in der Ukraine gerückt. Im Interview darauf angesprochen, äußerte Szijjarto kein Bedauern über seine Äußerung. Vielmehr sagte er: "Joe Biden kritisierte Ungarn, bezeichnete Ungarn als ein autokratisches Land. Das zeigt meiner Meinung nach einen Mangel an Respekt und an Vertrauen gegenüber einem Land." Mit den Anschuldigungen gegen Bidens Sohn habe er lediglich "zu mehr Respekt gegenüber Ungarn aufgerufen".

Orban regiert seit 2010 im EU-Land Ungarn. Er tritt nach eigenem Bekunden für eine "illiberale Demokratie" ein. Mit den EU-Institutionen gab es immer wieder Streit um Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Ende 2020 blockierte Ungarn gemeinsam mit Polen daher zeitweise ein umfangreiches EU-Finanzpaket, mit dem ein Verfahren zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit verbunden wurde.