Ungarns Justizministerin verteidigte Beschneidung von LGBT-Rechten

Varga: Werden Aufbaufonds nicht zustimmen

Ungarn hält trotz aller Kritik an seinen Plänen zur Beschneidung von Rechten von Homosexuellen und Transgendern fest. "Ungarn erkennt die eingetragene Partnerschaft von gleichgeschlechtlichen Paaren an, und die Verfassungsänderung ändert daran nichts", sagte Justizministerin Judit Varga im Gespräch mit der Tageszeitung "Die Welt" (Samstag). Allerdings stelle das von Budapest geplante Gesetz klar, dass Elternschaft durch "bestimmte biologische Tatsachen" bestimmt werde.

Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán will in die Verfassung Ungarns schreiben lassen, dass "die Mutter eine Frau ist und der Vater ein Mann". "Alle Menschen werden von einer Mutter geboren, die eine Frau ist, und haben einen Vater, der ein Mann ist", sagte Varga. "Wir leben in einer seltsamen Welt, wenn man dafür kritisiert werden kann, das Offensichtliche festzustellen."

Die Ministerin bekräftigte zudem Ungarns Vorhaben, dem Aufbaufonds der EU im Umfang von 750 Milliarden Euro nicht zuzustimmen, sollte Brüssel am geplanten Rechtsstaatsmechanismus festhalten. Dieser Mechanismus, der ab Jänner finanzielle Sanktionen bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien vorsieht, sei "ein schlechter Kompromiss". Er gefährde Rechtsstaatlichkeit, anstatt sie zu schützen, sagte Varga.