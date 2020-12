Ungarns Opposition: Orban erlitt schwere Niederlage im Streit mit EU

Zwang zur "bedingungslosen Kapitulation" nach Polens Rücknahme des Vetos

Der ungarische Premier Viktor Orban "erlitt eine schwere Niederlage. Doch auch die Demokratie hat nicht gesiegt". Mit diesen Worten kommentierten die ungarischen Grünen (LMP) den sich abzeichnenden Kompromiss im EU-Budgetstreit am Mittwochabend. Es sei eine positive Entwicklung, dass es einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus geben werde, betone die Partei in einer Aussendung am Mittwochabend.

Zugleich sei es unter dem Aspekt von Demokratie und Rechtsstaat negativ, dass das Inkrafttreten dieses Mechanismus wahrscheinlich zwei Jahre verschoben wird, solange der Europäische Gerichtshof keine Entscheidung darüber trifft, ob der neue Mechanismus dem EU-Recht entspräche.

Nach Ansicht des Europa-Abgeordneten der ungarischen oppositionellen Demokratischen Koalition (DK), Csaba Molnar, ist Orban zu einer "bedingungslosen Kapitulation" gezwungen worden. Er habe keine andere Wahl gehabt, da Polen sein Veto gegen den EU-Haushalt aus innenpolitischen Gründen zurücknahm und Orban damit alleine stehen ließ. Laut Molnar ist der Einfluss von Orban äußerst schwach, sodass ihm nach dem Rückzug des "großen polnischen Bruders" nur noch die Kapitulation blieb. Dies sei eine "historische Niederlage". Die Sache sei einfach: "Orban kann alleine nichts erreichen, schreit nur hinter dem Rücken der Polen, solange man ihn lässt, und mehr war jetzt nicht drin", betonte der DK-Politiker.

Die "Erpressung" seitens Orbans habe ihr Ziel nicht erreicht, betonte Anna Donath von der Oppositionspartei Momentum. Denn Orban konnte die Schaffung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus nicht verhindern. Dieses Ziel habe er in den vergangenen drei Monaten ja immer wieder betont. Bisher habe es keine wirklichen Sanktionen für den "Diebstahl" von EU-Geldern gegeben, ab Jänner werde es sie jedoch geben. "Der Angeklagte hat nur soviel erreicht, dass die Ausführung des Urteils auf kurze Zeit verschoben wurde", erklärte Donath.