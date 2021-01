Ungewisses Misstrauensvotum gegen slowenische Regierung

Abstimmung am Mittwoch fraglich - Wegen bestätigten und möglichen Corona-Infektionen bei Parlamentariern - Opposition erwägt Misstrauensantrag zurückzuziehen

In Slowenien soll das Parlament am Mittwoch über den Misstrauensantrag gegen die Regierung von Premier Janez Jansa entscheiden. Das von den linken und liberalen Oppositionsparteien eingebrachtes Votum ist äußerst ungewiss. Eine Corona-Infektion und mehrere Risikokontakte unter Parlamentariern stellen die Abstimmung infrage, weshalb in der Opposition erwägt wird, den Misstrauensantrag vorläufig zurückzuziehen.

Eine Entscheidung darüber wird laut Medienberichten am Dienstag erwartet. Die fünf Oppositionsparteien haben selbst nicht genug Stimmen, um den rechtskonservativen Regierungschef abzusetzen, und hoffen auf Überläufer aus der Koalition. Jeder fehlender Parlamentarier vermindert nun zusätzlich ihre ohnehin dünnen Erfolgschancen.

Um den aktuellen Premier samt Regierung zu stürzen, muss in Slowenien beim konstruktiven Misstrauensvotum ein neuer Regierungschef mit absoluter Mehrheit gewählt werden. Zur geheimen Stimmabgabe müssen Abgeordnete persönlich erscheinen, der Abstimmungstermin kann auch nicht lange hinausgezögert werden. Spätestens sieben Tage nach der Antragstellung muss abgestimmt werden. In diesem Fall wäre der letzte Tag dafür an diesem Freitag.

Nach dem Willen der Opposition soll Jansa durch den früheren langjährigen Außenminister und Chef der Pensionistenpartei (DeSUS), Karl Erjavec, ersetzt werden. Die "Koalition des Verfassungsbogens" (KUL) braucht dafür mindestens 46 Stimmen von insgesamt 90 Abgeordneten. Sicher hat sie aber nur 42 Mandatare auf ihrer Seite.

Nun könnten am Mittwoch nicht einmal alle Oppositionsabgeordneten zum Votum erscheinen. Auf wie viele Stimmen die Opposition wegen Corona verzichten müsste, ist unklar. Auf jeden Fall fällt der Fraktionschef der Sozialdemokraten (SD), Matjaz Han, aus, der am Montag positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Fraglich sind noch vier Oppositionsabgeordnete, die am vergangenen Freitag zusammen mit fünf weiteren Kollegen bei einer Ausschusssitzung im Kontakt mit Geheimdienstchef Janez Stusek waren, der später positiv getestet wurde. Die Abgeordneten müssen noch getestet werden.

Für den 62-jährigen Jans wäre das bereits das zweite Misstrauensvotum. Bereits 2013 war er auf diese Weise abgesetzt worden, nachdem er unter Korruptionsverdacht geraten war. Seine Regierung wurde damals nach einem Jahr im Amt gestürzt, nun soll er nach zehn Monaten abgewählt werden.

Diesmal wird Jansa Missmanagement in der Corona-Krise vorgeworfen, vor allem aber Übergriffe auf den Rechtsstaat, Medien und politische Gegner. Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, das Ansehen des Landes innerhalb der EU gefährdet zu haben, indem er Slowenien auf die gleiche Linie mit Ungarn und Polen stellte. Kritisiert wird auch sein Kurs in der internationalen Gemeinschaft: Für Aufsehen sorgte der Chef der rechtskonservativen "Demokratischen Partei" (SDS) mit Unterstützungs-Tweets für den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump, samt Verbreitung von dessen Fake News zum Wahlausgang, wie es heißt.

Die Opposition beschuldigt Jansa, die Pandemie auszunützen, um die Verfassungsordnung systematisch abzubauen und sie mit autokratischen Zügen neu zu definieren. Die Liste von Vorwürfen ist lang: Angriffe auf Medien, vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk RTV Slovenija und die staatliche Nachrichtenagentur STA, sowie auf unabhängige Institutionen, Dämonisierung von Nichtregierungsorganisationen, umstrittene Personalwechsel an der Spitze der Sicherheitsbehörden und anderer staatlicher Institutionen, Korruption beim Ankauf von Corona-Schutzausrüstung, Einschränkung von Anti-Regierungsprotesten und zunehmende Repression.

Während die Regierung im Frühjahr die Corona-Pandemie noch relativ erfolgreich meisterte, wird ihr nun unzureichende Vorbereitung auf die zweite Welle vorgeworfen. Das führte dazu, dass das Zwei-Millionen-Land zu den im Weltvergleich am stärksten betroffenen Staaten gehört. Mehr als 3.000 Menschenleben hat das Virus bisher in Slowenien gefordert, was gemessen an der Bevölkerungszahl fast doppelt so viel ist wie in Österreich. Trotz strengen Corona-Maßnahmen, die seit über als drei Monaten in Kraft sind, bleiben die Infektionszahlen weiterhin sehr hoch. Neben konfusen und kontroversen Maßnahmen und dem Wirrwarr bei deren Verabschiedung wird auch schlechte Kommunikation mit den Bürgern kritisiert.

Die aktuelle Regierung ist seit Mitte März im Amt. Mit drei Koalitionsparteien - Jansas SDS, christdemokratische NSi und liberale SMC - ist sie seit Dezember eine Minderheitsregierung, nachdem die linksgerichtete DeSUS die Koalition verlassen hat. Im Parlament kann die Regierung noch mit Unterstützung der nationalistischen SNS und den beiden Minderheitsabgeordneten rechnen.