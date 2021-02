UNHCR-Chef: Äthiopien muss Menschen vor Konflikt-Folgen mehr schützen

Flüchtlingshochkommissar Grandi besuchte Region Tigray

Mekelle (Tigray)/Addis Abeba/Genf (APA/dpa) - UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi hat die äthiopische Regierung dazu aufgerufen, die Zivilbevölkerung in der Konfliktregion Tigray besser zu schützen. "Es ist zwar nicht meine Rolle, politisch zu urteilen, aber ich habe die Verantwortung, der Regierung zu sagen, sie sollte helfen, die Auswirkungen dieser Situation auf Zivilisten zu minimieren und zu beseitigen", sagte Grandi am Montag bei einer Online-Pressekonferenz nach einem mehrtägigen Besuch in Tigray.

Im November begann Addis Abeba eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), die bis dahin in der gleichnamigen Region im Norden Äthiopiens an der Macht war. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der Zentralregierung und der TPLF. Die Offensive wurde zwar für beendet erklärt, die Kämpfe gehen aber weiter; inzwischen sind mehrere Akteure beteiligt, darunter auch eritreische Truppen und Milizen.

Einige seit Jahren in Tigray lebenden eritreische Flüchtlinge hätten von Gewalt von Seiten eritreischer Truppen sowie der TPLF berichtet, sagte Grandi. Zudem hätten Flüchtlinge aus Tigray im Sudan von Gewalt durch Milizen erzählt. Es sei extrem wichtig, diese Vorwürfe zu untersuchen, sagte Grandi. Er riet der Regierung dringend, diese Untersuchung transparent und objektiv zu gestalten.

Zudem sagte Grandi, dass die humanitäre Lage in Tigray "sehr ernst, sehr dringend" sei. "Ohne mehr Handeln wird es schlimmer werden." Demnach sind geschätzte Hunderttausend Menschen in Tigray auf der Flucht und rund 60.000 Menschen haben sich im Sudan in Sicherheit gebracht. Viele Menschen in Tigray erhalten aber noch keine oder nicht ausreichend Hilfe. Die größten Barrieren sind laut Grandi die Sicherheitslage sowie Genehmigungen der Behörden.

Zur Linderung der humanitären Krise in der Region Tigray in Äthiopien stellt die österreichische Bundesregierung drei Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) zur Verfügung. Diese Zahlung wurde am 20. Jänner auf Antrag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vom Ministerrat beschlossen. Zuvor hatte sich Schallenberg in Äthiopien unter anderem in einem Flüchtlingslager in der Region Afar ein Bild über die Lage gemacht.