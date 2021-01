UNHCR wegen Tigray-Krise "extrem beunruhigt"

Flüchtlingshochkommissar Grandi vor allem wegen eritreischer Flüchtlinge in äthiopischer Konfliktregion besorgt

Angesichts der humanitären Krise in der äthiopischen Konfliktregion Tigray nach einem Militäreinsatz gegen die lokale Rebellengruppe hat sich der UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi am Donnerstag "extrem beunruhigt" gezeigt. Er sorge sich vor allem um die Sicherheit der eritreischen Flüchtlinge in der Region. Einige Gebiete in Tigray sind bereits seit Wochen von der Außenwelt abgeschnitten, die Zentralregierung kappte die Kommunikationswege großteils.

Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) und seine Partner hätten seit mehr als zwei Monaten keinen Zugang zu den Flüchtlingscamps Shimelba und Hitsats, teilte Grandi mit. "Ich bin wirklich besorgt über die Sicherheit und das Wohlergehen der eritreischen Flüchtlinge in diesen Camps. Sie sind schon seit vielen Wochen ohne Hilfe", wurde er in einer Aussendung zitiert. In der umkämpften Region Trigray leben laut UNHCR-Angaben vom Dezember etwa 96.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland Eritrea. Diese hätten Angst, in den Tigray-Konflikt hineingezogen zu werden.

"Äußerst besorgniserregend" seien auch die ihm zugetragenen Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen - Tötungen, gezielte Entführungen und die zwanghafte Rückführung der Geflüchteten nach Eritrea, erklärte Grandi. Es gebe konkrete Anzeichen für schwere Verletzungen von internationalem Recht.

Der UNHCR-Chef erneuerte seinen Appell an die äthiopische Regierung unter Premier Abiy Ahmed für vollen und ungehinderten Zugang zu den Konfliktgebieten und Vertriebenencamps. Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) forderte im Rahmen seines Besuches in Addis Abeba am Donnerstag Zugang für humanitäre Helfer und eine unabhängige Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig warnte er vor einer Zuspitzung der humanitären Krise in Äthiopien, das seit 1993 Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (EZA), sowie vor einem Übergreifen des Konflikts auf andere Regionen bzw. das gesamte Horn von Afrika.

Nach einem wochenlangen Militäreinsatz der Regierung gegen die Volksbefreiungsfront (TPLF) von Tigray im Norden des Landes sind rund 4,5 Millionen Menschen auf akute Nahrungsmittelhilfe angewiesen, rund 2,2 Millionen Menschen wurden vertrieben. Die Zentralregierung erklärte den Einsatz für beendet, die TPLF will aber nicht aufgeben. In den vergangenen Wochen äußerten unterschiedliche Seiten den Verdacht, dass Eritrea zur Unterstützung der Zentralregierung Truppen nach Tigray entsandte. Dafür gebe es "glaubwürdige Indizien", sagte auch Schallenberg.