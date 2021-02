UNICEF: "Kinder haben keinen Platz in bewaffneten Konflikten"

Internationaler Tag gegen Einsatz von Kindersoldaten - UNO-Organisation beklagt Unterfinanzierung von Programmen zur Reintegration

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Anlässlich des Internationalen Tages gegen den Einsatz von Kindersoldaten hat das UNO-Kinderhilfswerk (UNICEF) ein Ende des "grotesken" Einsatzes von Kindern in bewaffneten Konflikten gefordert. Dieser stelle eine Reihe von Kinderrechtsverletzungen dar und habe keinen Platz im Jahr 2021, so UNICEF in einer Aussendung.

"Kinder werden zu Gewalttaten gezwungen und sind Zeugen von solchen. Kinder werden getötet, verletzt, verstümmelt, seelisch und sexuell missbraucht. Das ist lebensbedrohlich und schadet Kindern und ihrer Entwicklung extrem", so die UNO-Organisation. Für diejenigen, die fliehen können oder entlassen werden, gebe es nur sehr begrenzte Hilfe. "Körperliche Verletzungen können zu lebenslangen Behinderungen führen, wenn sie nicht behandelt werden, und seelische Wunden können langfristige psychische Auswirkungen wie eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) verursachen."

Anlässlich des Tages gegen den Einsatz von Kindersoldaten startete UNICEF in dieser Woche eine Videoserie mit dem Titel "Wenn ich meine Augen schließe". Sie basiert auf realen Erfahrungen von Kindern im Südsudan und soll auf die psychologischen Auswirkungen des Einsatzes durch Streitkräfte und bewaffnete Gruppen aufmerksam machen. Nach ihrer Freilassung oder Flucht würden die Kinder oft mit Albträumen, aggressivem Verhalten und Angstzuständen konfrontiert sein, betonte die Organisation.

"Mit Frustration und Ungeduld in der Stimme fordere ich alle bewaffneten Einheiten auf, die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern sofort zu stoppen", sagte Andrea Suley, UNICEF-Vertreterin für den Südsudan. Im Südsudan sei die Belastung für Kinder, die in bewaffneten Konflikten eingesetzt werden, besonders hoch. Dort gebe es nur drei Psychiater, 23 Psychologen und eine psychiatrische Abteilung mit begrenzter Bettenanzahl. Mit den Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie falle ein weiterer wichtiger Ort für psychosoziale Unterstützung weg. "Dies verschlimmert eine ohnehin schon schwierige Situation noch weiter."

UNICEF unterstützt unter anderem ein Reintegrationsprogramm für Kinder, die mit Streitkräften und bewaffneten Gruppen in Verbindung stehen, doch habe das Projekt im vergangenen Jahr eine 73-prozentige Finanzierungslücke aufgewiesen. Im Südsudan hat UNICEF seit 2013 die Freilassung und Reintegration von 3.785 Kindern unterstützt, die mit bewaffneten Konflikten und Gruppen im Südsudan in Verbindung standen, wurde in der Aussendung mitgeteilt.

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *