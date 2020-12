UniCredit-Aktie bricht nach Rückzugsankündigung von Mustier ein

Zwei Milliarden Euro an Kapitalisierung verloren

UniCredit ist nach der Rücktrittsankündigung ihres CEO Jean Pierre Mustier an der Mailänder Börse massiv unter Druck geraten. Die Aktien der Bank-Austria-Mutter verloren am Dienstag 6,5 Prozent ihres Wertes, nachdem bereits am Montag ein Rückgang von 4,96 Prozent verbucht worden war. Damit verlor die Bank seit Montag zwei Mrd. Euro an Kapitalisierung. Die Mailänder Großbank ist jetzt nur noch halb so viele wert wie der heimische Rivale Intesa Sanpaolo.

"In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Strategie von 'Team 23' und ihre Eckpfeiler nicht mehr dem aktuellen Denken des Verwaltungsrats entsprechen", erklärte Mustier am Montagabend schriftlich seinen Rückzug mit Ende seines Mandats im April 2021. Über seinen Rückzug wurde bereits seit ein paar Wochen spekuliert.

Hintergrund des Rücktritts ist ein Konflikt Mustiers mit dem Verwaltungsrat über eine mögliche Übernahme der verstaatlichten Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS). Mustier wehre sich gegen eine Übernahme von Monte Paschi, doch die Regierung in Rom dränge darauf. Die älteste Bank der Welt ächzt unter einem Berg von faulen Krediten und teuren Rechtsstreitigkeiten und muss nach den Vorgaben der Europäischen Union wieder privatisiert werden.