UniCredit Bank Austria erweitert Vorstand

Tina Pogacic (34) wird per 1. März als COO in das Führungsgremium berufen und den Bereich Digitalisierung verantworten

Die UniCredit Bank Austria stockt ihre Führungsriege auf und beruft Tina Pogacic in den Vorstand. Als Chief Operating Officer (COO) werde die 34-Jährige per 1. März für den "strategisch wichtigen Bereich Digitalisierung sowie die Leitung, Steuerung und Organisation der gesamten betrieblichen Prozesse" zuständig sein, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Pogacic leitet den Angaben zufolge seit Jänner 2019 den COO-Bereich im Executive Committee, dem erweiterten Leitungsgremium der Bank. Seit 2016 sei sie Chief Information Officer. Davor hatte die Managerin ab 2010 in der Zagrebačka Banka, der UniCredit Tochterbank in Kroatien, verschiedene Führungspositionen inne. Die Vorständin habe einen Master-Abschluss in Finance von der Universität Zagreb (2010).

Der neu geschaffene Vorstandsbereich reflektiere die zunehmende Bedeutung der digitalen Transformation für alle Kunden und garantiere den weiteren Ausbau der Multikanal-Services der Bank. Diese Änderung in der Geschäftsverteilung werde vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung per Anfang März in Kraft treten.