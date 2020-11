UniCredit-Board startet Suche nach neuem Bankenchef

Zerwürfnisse um Übernahmepläne von Monte Paschi di Siena

Der Aufsichtsrat der italienischen Großbank und Bank-Austria-Mutter Unicredit unter der Leitung des designierten Verwaltungsratspräsidenten Pier Carlo Padoan macht sich auf die Suche nach einem neuen CEO. Der Aufsichtsrat plane eine "akkurate und rigorose Auswahl" möglicher Kandidaten für den Chefposten, die der Bank eine "solide Führung" garantieren können, hieß es in einer am Montagabend veröffentlichten UniCredit-Presseaussendung.

Jean Pierre Mustier werde mit Ablauf seines Mandats im April 2021 die Tätigkeit des Vorstandsvorsitzenden beenden, teilte die italienische Bank am späten Montagabend mit. Sollte ein Nachfolger früher zur Verfügung stehen, werde Mustier bereits dann seinen Posten räumen.

Mustier, seit Juli 2016 CEO der Mailänder Großbank, erklärte sich über die Resultate stolz, die die Bank in den letzten Jahren bei der Umsetzung ihres Entwicklungsplans erreicht habe. UniCredit sei eine erfolgreiche gesamteuropäische Bank, die Familien und Unternehmen unterstütze.

Verwaltungsratspräsident Cesare Bisoni erklärte, er bedauere, dass Mustier die Bank verlasse. UniCredit sei dem Manager für seine Arbeit und für die Umsetzung des Entwicklungsplans der Bank dankbar.

Zerwürfnisse zwischen Mustier und dem Verwaltungsrat über die künftige Strategie der Bank Austria-Mutter sollen den französischen Manager zum Abschied von dem Geldhaus bewogen haben, berichteten italienische Medien. Kern des Konflikts sind angebliche Pläne zur Übernahme der verstaatlichten Bank Monte dei Paschi di Siena (MPS). Der Franzose wehrt sich Insidern zufolge gegen die Übernahme von Monte Paschi, auf die die Regierung in Rom drängt. Der designierte Verwaltungsratspräsident Padoan befürwortet dagegen das Projekt. Das italienische Finanzministerium arbeitet zurzeit an Anreizen zur Förderung der Übernahme von Monte Paschi. Wegen der Ungewissheit um UniCredits brach die Aktie an der Mailänder Börse am Montag um 4,96 Prozent a 8,64 Euro ein.