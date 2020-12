Unicredit-Chef Mustier geht ohne Abfertigung

Im April - Noch kein Nachfolger benannt

Der Aufsichtsrat der Bank Austria-Mutter UniCredit hat die Bedingungen für die einvernehmliche Auflösung des Vertrags mit dem CEO Jean-Pierre Mustier beschlossen, der am Ende seines Mandats im April die Bank verlassen wird. Der Franzose, der seit 2016 an der Spitze der Mailänder Großbank steht, wird das Geldhaus ohne Abfertigung verlassen, teilte der Board in einer Presseaussendung am Montag mit.

Das Abkommen sieht vor, dass Mustiers Arbeitsvertrag mit der Bank spätestens am Tag aufgelöst wird, an dem die UniCredit-Aktionärsversammlung die Bilanz 2020 verabschieden wird. Sollte vor diesem Datum ein neuer CEO ernannt werden, wird der Vertrag vorher aufgelöst.

In der zweiten Jänner-Woche will das UniCredit-Board eine Liste mit Namen möglicher Kandidaten für die Nachfolge Mustiers prüfen. Der Personalberater Spencer Stuart wurde mit der Suche nach Kandidaten für den Posten des neuen Bankenchefs beauftragt. Zudem muss bis 25. März eine Liste mit den Namen der neuen Board-Mitglieder präsentiert werden. Der Aufsichtsrat wird unter der Führung des designierten Verwaltungsratspräsidenten und Ex-Wirtschaftsministers Pier Carlo Padoan stehen.