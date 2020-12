UniCredit - Gewerkschaften fordern von Board rasch Klarheit

Nach Rücktrittsankündigung des CEO - "Ungewissheit wirkt sich negativ auf den ganzen Konzern aus"

Die Gewerkschaften fordern vom UniCredit-Board Klarheit über die künftige Strategie der italienischen Großbank, nachdem CEO Jean-Pierre Mustier am Montag seinen Rücktritt für kommenden April angekündigt hat. "Wir halten es für notwendig, dass der UniCredit-Board so rasch wie möglich den Weg weist, um zu verhindern, dass diese Phase der Ungewissheit negative finanzielle Auswirkungen für die ganze Gruppe hat", so in einem Schreiben der Gewerkschaften.

In dem am Mittwoch veröffentlichten Text betonten, die Gewerkschaften, dass Mustier stark die Ausgaben reduziert, in Sachen Umsatzwachstum jedoch kaum Resultate gezeigt habe. Die Gewerkschaften kritisierten auch den neuen Entwicklungsplan der Bank. Dieser basiere erneut auf einer starken Reduzierung des Personals und der Kosten sowie auf einer "wilden Digitalisierung".

Der Plan enthalte jedoch keine mittel- und langfristige Wachstumsstrategie. Die Bank habe zwar das Problem der faulen Kredite in den Griff bekommen, sie habe jedoch ihre Ziel in Sachen Synergien und Effizienz verfehlt, so die Gewerkschaften.