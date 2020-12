UniCredit: Italiens Industriechef warnt vor "politischer Einmischung"

"Der Markt fordert Klarheit und Transparenz"

Der italienische Industriellenchef Carlo Bonomi erklärt den starken Kursverlust der UniCredit-Aktie nach der Ankündigung des Rücktritts von CEO Jean-Pierre Mustier ab kommendem April mit Sorgen des Markts wegen "politischer Einmischung" in Zusammenhang mit einer möglichen Fusion der Bank mit dem Geldhaus Monte dei Paschi di Siena (MPS). "Der Markt hat klar bewiesen, dass politische Einmischungen unerwünscht sind", sagte Bonomi im Interview mit dem Sender RAI Radio 1.

"Der Markt fordert Klarheit und Transparenz. Sollte es zu einer Fusion aus UniCredit und Monte dei Paschi di Siena kommen, will der Markt den Entwicklungsplan kennen. Er will wissen, was mit den MPS-Schulden geschehen soll. Wenn die Dinge nicht klar und transparent sind, mag das der Markt nicht", kommentierte Bonomi. In zwei Tagen hat UniCredit 2,5 Mrd. Euro an Wert an der Börse verloren. Auch am Mittwoch verlor das Papier der Mailänder Bank-Austria-Mutter rund 1 Prozent.

Der Markt betrachte die Pläne zur Fusion aus UniCredit und MPS als Schritt zurück gegenüber der Expansionsstrategie UniCredits auf europäischen Märkten, argumentierte Bonomi. Die Gefahr sei, dass sich die Bank verstärkt auf den italienischen Markt konzentriere, der derzeit in einer Depression sei.

Hintergrund von Mustiers Rücktritts ist ein Konflikt zwischen dem französischen Manager und dem Verwaltungsrat über eine mögliche Übernahme der verstaatlichten Krisenbank MPS. Mustier wehrte sich laut Medienberichten gegen eine Übernahme von Monte Paschi, doch die Regierung in Rom drängt darauf. Die älteste Bank der Welt ächzt unter einem Berg von faulen Krediten und teuren Rechtsstreitigkeiten und muss nach den Vorgaben der Europäischen Union wieder privatisiert werden.