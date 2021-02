Unicredit mit Milliardenminus - 2021 soll wieder besser werden

UniCredit schließt weitere 350 Filialen in Italien Die Bank-Austria-Mutter UniCredit schließt in den kommenden Jahren in Italien weitere 350 Filialen. Bis 2015 sollten knapp zehn Prozent der Niederlassungen aufgegeben werden, kündigte die italienische Großbank am Dienstag an. Bereits in diesem Jahr seien 110 Geschäftsräume betroffen. Durch die Schließungen würden jährlich 15 Millionen Euro gespart.