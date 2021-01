UniCredit - Suche nach neuem Chef tritt in die entscheidende Phase

Früherer UBS-Investmentbanker Andrea Orcel gilt als Favorit im Rennen um Mustiers Nachfolge

Die Suche der Bank Austria-Mutter UniCredit nach einem neuen Chef tritt in die entscheidende Phase. Laut der Tageszeitung "La Repubblica" ist der frühere UBS-Investmentbanker Andrea Orcel Favorit im Rennen um die Nachfolge des Franzosen Jean-Pierre Mustier, der am Ende seines Mandats im April die Bank verlassen könnte. Unbestätigten Quellen zufolge könnte Mustier bereits nach der Vorstellung der UniCredit-Resultate 2020 am 10. Februar sich von der UniCredit verabschieden.

Die Kandidatur des 57-jährigen Orcel wird von mehreren Hauptaktionären der Bank unterstützt, berichtete das Blatt. Der Römer ist in die engere Liste der aussichtsreichsten Kandidaten für den Chefposten aufgenommen worden, deren Profile vom Headhunter "Spencer&Stuart" im Auftrag der UniCredit geprüft werden. Weitere Kandidaten mit weniger Erfolgschancen sind laut "La Repubblica" der frühere CEO der Deutschen Bank in Italien, Flavio Valeri, sowie der Generaldirektor der halbstaatlichen italienischen Schiffswerft Fincantieri, Fabio Gallia.

Orcels Kandidatur soll von jenen UniCredit-Aktionären unterstützt werden, die sich gegen die Fusion der Bank mit dem verstaatlichten Geldhaus Monte dei Paschi di Siena (MPS) wehren. Zum Zusammenschluss drängt der italienische Staat, der derzeit eine 64-prozentige Beteiligung an der toskanischen Bank hält. Orcel könnte den Auftrag erhalten, die Position der UniCredit als europäische Bank zu konsolidieren, ohne jedoch auf große Akquisitionen wie jene von MPS zu setzen.

Wichtige italienische Aktionäre wie die Stiftungen der norditalienischen Banken Cariverona und CRT sowie Delfin, Finanzgesellschaft des Großunternehmers Leonardo Del Vecchio, Eigentümer des italo-französischen Brillenherstellers Essilux, wehren sich gegen den Zusammenschluss mit MPS, wie italienische Medien zuletzt übereinstimmend berichteten. Delfin, Cariverona und CRT halten zusammen fünf Prozent an der Bank-Austria-Mutter.