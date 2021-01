UniCredit-Verwaltungsrat will Ex-UBS-Investmentbanker Orcel als Chef

Mustier verlässt Bank-Austria-Mutter wegen Differenzen über Konzernstrategie - Orcel in Rechtsstreit mit Santander

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: UniCredit-Verwaltungsrat für Orcel ---------------------------------------------------------------------

Die italienische Bank Unicredit bekommt einen neuen Chef. Der frühere oberste UBS-Investmentbanker Andrea Orcel solle das Institut künftig leiten, teilte das Geldhaus am Mittwochabend in Rom nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mit. Am 15. April werden die Aktionäre über die Liste zur Erneuerung des Verwaltungsrats abstimmen. Anschließend will das Gremium die Ernennung Orcels bestätigen.

Orcel gilt als erfahrener und gefragter Bankmanager. 2018 hatte der gebürtige Italiener seinen Job als Leiter der Investmentsparte der schweizerischen Bank UBS quittiert und sich Hoffnungen auf den Chefposten bei der Banco Santander gemacht. Das Angebot zogen die Spanier aber dann völlig überraschend zurück - der Fall landete anschließend auf Betreiben des Managers vor Gericht.

Der Chefposten bei der Bank-Austria-Mutter wurde frei, nachdem der bisherige UniCredit-Lenker Jean Pierre Mustier Ende November wegen Differenzen mit dem Verwaltungsrat über die Konzernstrategie das Handtuch geworfen hatte. Unicredit hatte wochenlang nach einem Ersatz gesucht.

Der Investmentbanker Andrea Orcel soll den Chefposten bei der UniCredit Insidern zufolge ohne Altlasten übernehmen. Er werde erst im April den Job starten, um in der Zwischenzeit den millionenschweren Rechtsstreit mit dem spanischen Geldhaus Santander um nicht gezahltes Gehalt beizulegen, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

In dem Prozess, der für den 10. März angesetzt ist, sei Orcel bereit für Zugeständnisse. Statt 112 Millionen Euro will er von Santander nur 60 Millionen Euro.

Damit wäre die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit ein paar Wochen ohne Boss. Noch-Vorstandschef Jean Pierre Mustier will seinen Posten Insidern zufolge nach der Vorlage der Bilanzzahlen am 11. Februar räumen.

Bis Orcel den Chefposten bei UniCredit final übernimmt, soll er Insidern zufolge als eine Art Berater für die Italiener tätig sein. Denn bei UniCredit stehen weitreichende Entscheidungen an: Die Regierung drängt das Institut, die Krisenbank Monte dei Pasci zu übernehmen. Der bisherige UniCredit-Chef Mustier hatte dies und auch andere Fusionen strikt abgelehnt und sich für den Rückzug entschieden.