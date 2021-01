UniCredit wohl ein paar Wochen ohne Chef - Orcel startet im April

Mustier verlässt Bank-Austria-Mutter vermutlich schon im Februar - Insider: Orcel will von Santander nur noch 60 statt 112 Mio. Euro

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Künftiger UniCredit-Chef Orcel kommt wohl erst im April ---------------------------------------------------------------------

Der Investmentbanker Andrea Orcel soll den Chefposten bei der UniCredit Insidern zufolge ohne Altlasten übernehmen. Er werde erst im April den Job starten, um in der Zwischenzeit den millionenschweren Rechtsstreit mit dem spanischen Geldhaus Santander um nicht gezahltes Gehalt beizulegen, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

In dem Prozess, der für den 10. März angesetzt ist, sei Orcel bereit für Zugeständnisse. Statt 112 Millionen Euro will er von Santander nur 60 Millionen Euro.

Damit wäre die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit ein paar Wochen ohne Boss. Noch-Vorstandschef Jean Pierre Mustier will seinen Posten Insidern zufolge nach der Vorlage der Bilanzzahlen am 11. Februar räumen. Der Verwaltungsrat will Orcel noch am Mittwoch offiziell zum Nachfolger Mustiers ernennen.

Der 57-jährige Orcel leitete von 2012 bis 2018 das Investmentbanking der UBS und verließ die Schweizer Bank, um Chef von Santander zu werden. Doch die Spanier zogen ihr Angebot zurück, weil sich beide Seiten nicht auf ein Gehalt einigen konnten. Daraufhin verklagte Orcel Santander auf Zahlung von 112 Millionen Euro.

Bis er den Chefposten bei UniCredit final übernimmt, soll er Insidern zufolge als eine Art Berater für die Italiener tätig sein. Denn bei UniCredit stehen weitreichende Entscheidungen an: Die Regierung drängt das Institut, die Krisenbank Monte dei Pasci zu übernehmen. Der bisherige UniCredit-Chef Mustier hatte dies und auch andere Fusionen strikt abgelehnt und sich für den Rückzug entschieden.