Union Investment wächst bei Privatkunden

Hana will für KEB rund drei Milliarden Euro auf den Tisch legen Der südkoreanische Finanzdienstleister Hana Financial will für eine Mehrheitsbeteiligung bei der Korea Exchange Bank (KEB) 4,1 Milliarden Dollar (3,04 Mrd. Euro) auf den Tisch legen. Das Direktorium habe sich nach Beratungen für die Transaktion ausgesprochen. Am Donnerstag wolle man den Kauf offiziell bekanntgeben. Hana will 51 Prozent an KEB vom US-Finanzinvestor Lone Star übernehmen.