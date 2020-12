Uniper will deutsches Kohlekraftwerk Datteln bis 2038 betreiben

Vorstandsvorsitzender in der "Rheinischen Post": "In jeder Hinsicht sinnvoll"

Das deutsche Steinkohlekraftwerk Datteln soll einem Bericht der "Rheinischen Post" (Mittwoch-Ausgabe) zufolge im Jahr 2038 vom Netz gehen - und damit die Kohlekraftwerks-Ära in Deutschland beenden. "Datteln wird das letzte Kohlekraftwerk sein, das in Deutschland vom Netz geht. Wir wollen Datteln bis 2038 laufen lassen", sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck der Zeitung.

"Das ist in jeder Hinsicht sinnvoll, weil Datteln 4 viel CO2 einspart und ältere schmutzige Kraftwerke an seiner Stelle vorzeitig abgestellt werden können." Deutschland will bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen.

Das Kraftwerk Datteln 4 war Ende Mai in Nordrhein-Westfalen ans Netz gegangen. Klimaschützer sehen darin einen Verstoß gegen die Empfehlungen der Kommission zum Kohleausstieg. Die deutsche Regierung und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen betonen, dass im Gegenzug für Datteln 4 ältere Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Dadurch würden die zusätzlichen Kohlendioxid-Emissionen des neuen Kraftwerks kompensiert.

Die Betreiber von Steinkohlekraftwerken in Deutschland erhalten für den Ausstieg keine festen Entschädigungen. Stattdessen sollen sie sich um Stilllegungsprämien bewerben. Dazu gibt es acht Ausschreibungsrunden bis 2027, mit sinkenden Höchstpreisen. Die erste Auktion ist für den 1. September geplant.

Die Auktionen zum Ausstieg aus der Steinkohle seien "nicht sehr attraktiv", sagte der Uniper-Vorstandsvorsitzende weiter. "Aber wir bleiben bei unserem Kurs: Bis 2025 gehen alle deutschen Uniper-Kohlekraftwerke bis auf Datteln 4 vom Netz."