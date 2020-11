UNIQA - Analysten erwarten höheren Quartalsgewinn

Verrechnete Bruttoprämien dürften im dritten Jahresviertel nur leicht gesunken sein - Erste Group: "Erwarten exzellente Ergebnisse"

Der börsennotierte Versicherer UNIQA dürfte im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnet haben. Dies zeigen der APA vorliegende Schätzungen heimischer Finanzanalysten von Erste Group und Raiffeisen Centrobank (RCB). Die verrechneten Prämien dürften diesen zufolge dagegen leicht gesunken sein. Die Zahlenvorlage ist für den morgigen Donnerstag angesetzt.

"Wir erwarten, dass die UNIQA exzellente Ergebnisse veröffentlichen wird", kommentierte Erste-Group-Analyst Thomas Unger seine Schätzungen. Das Unternehmen habe bereits in den beiden Vorquartalen ausreichend Reserven für Ansprüche aufgrund der Pandemie angelegt. Da die verrechneten Prämien auf einem ähnlichen Level bleiben dürften wie im Vorjahresquartal, gleichzeitig aber Versicherungsansprüche und -leistungen gesunken seien, sei ein deutlicher Gewinnanstieg zu erwarten.

Im Schnitt rechnen die Analysten der beiden Banken beim Ergebnis vor Steuern (EGT) mit einem Plus von knapp einem Fünftel auf rund 93 Mio. Euro, das Nettoergebnis soll in einer ähnlichen Größenordnung auf 74 Mio. Euro steigen. Die Bruttoprämien prognostizieren die Analysten im Schnitt mit knapp 1,27 Mrd. Euro, was ein nur leichter Rückgang von rund einem Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal wäre.

UNIQA - Analystenschätzungen für das dritte Quartal 2020 (in Mio. Euro):

Schnitt Vorjahr +/- Bruttoprämien 1266,1 1280,8 -1% Kapitalanlageergebnis 129,5 132,4 -2% Ergebnis vor Steuern 93,4 78,8 19% Nettoergebnis * 74,0 61,5 20%

(*) nach Minderheiten