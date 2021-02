UNIQA-EGT 2019 durch CEE-Abwertungen nachträglich belastet

Wertminderung von 54,6 Mio. Euro auch wirksam im Konzerneigenkapital - Schritt erfolgte auf FMA-Veranlassung nach Bilanzprüfung durch OePR

Durch Wertminderungen in Bulgarien und Rumänien wird das Ergebnis vor Steuern (EGT) und das Konzerneigenkapital des börsennotierten UNIQA-Konzerns für das Jahr 2019 nachträglich in der Höhe von 54,6 Mio. Euro belastet. Das ist die Folge einer Feststellung der Finanzmarktaufsicht (FMA) nach einer Prüfung durch die Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR), teilte der Konzern am Freitag mit.

Die FMA habe festgestellt, dass eine Modellanpassung des Wertminderungstests erforderlich sei, ohne die betraglichen Auswirkungen festzustellen, so die UNIQA. Die im Modell verwendeten Wachstumsannahmen sowie die Abzinsungssätze seien infolge der Feststellungen der Behörde anzupassen. Nach Überprüfung und Bewertung dieser Feststellungen durch die UNIQA ergebe sich eine Wertminderung der Firmenwerte, die Bulgarien und Rumänien in genannter Höhe für 2019 betreffe.

Für das Jahr 2019 hatte die UNIQA ursprünglich ein EGT von insgesamt 296 Mio. Euro bekanntgegeben.