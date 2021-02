UNIQA-EGT 2020 bei 57 Mio. Euro (2019: 296 Mio. Euro)

UNIQA gab Viertel-Anteil an rumänischer Astra für 25 Mio. Euro ab Der österreichische UNIQA-Versicherungskonzern hat sich wie geplant ganz aus der rumänischen Astra zurückgezogen. UNIQA veräußerte seine 27-Prozent-Beteiligung, die an der Astra gehalten wurde, für rund 25 Mio. Euro an die Nova Group. Einen entsprechenden Bericht des "WirtschaftsBlatt" bestätigte die UNIQA.