UNIQA: Gute Ergebnisse, Jobabbau in Österreich und neue Strategie 3.0

In Österreich fällt jede zehnte Stelle weg - Sparstift kommt auch in CEE - Bank-Assurance-Ausbau - Bis September kein Rückgang bei EGT und Nettogewinn - Investoren erfreut: Aktie legt zu

Der UNIQA-Versicherungskonzern ist bisher recht gut durch die Coronakrise gekommen und hat im dritten Quartal sogar rekordverdächtig gut verdient. Dennoch werden zur Kostensenkung bis 2022 in Österreich rund 600 Stellen abgebaut, das betrifft jeden Zehnten. Auch der CEE-Raum, der durch die jüngsten Zukäufe von AXA noch mehr Gewicht bekommt, wird kostenmäßig durchforstet. Fit will sich der Konzern mit der neuen "Strategie 3.0" halten.

"Weitere Sparprogramme sind nicht ausgeschlossen", sagte UNIQA-Generaldirektor Andreas Brandstetter am Donnerstag, der wiederholt die zu hohen Kosten als eine "Achillesferse" der Gruppe bezeichnet hatte. Bis 2025 soll der Kostensatz zumindest auf 25 Prozent herunter und die Combined Ratio - Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen - unter 94 Prozent sinken. Zuletzt lag die Kostenquote bei 27 Prozent und die Combined Ratio bei knapp unter 96 Prozent. "Man wolle die Prozesse vereinfachen "und Komplexität für die Kollegen im Back-office herausnehmen", so der CEO. Der Return on Equity solle 2025 bei 8 bis 10 Prozent liegen. Ab 2021 will man auch die progressive Dividendenpolitik wieder aufnehmen.

Durch den eine Milliarde Euro teuren Zukauf des AXA-Geschäfts in Polen, Tschechien und der Slowakei kommen zu den derzeit 12.700 Angestellten in der Gruppe 2.000 Mitarbeiter hinzu, so UNIQA-International-Chef Wolfgang Kindl. Ziel sei, die gemeinsamen Kosten in diesen drei Ländern um 20 Prozent zu reduzieren, je zur Hälfte bei den Personalkosten und bei den Sachkosten. In den nächsten Jahren erwarte man sich durch den AXA-Zukauf pro Jahr im Schnitt 80 Mio. EGT-Beitrag, sagte UNIQA-CFO Kurt Svoboda. Damit werde künftig über die Hälfte des Ergebnisbeitrags aus dem CEE-Raum kommen. Bis Ende 2020 werde die Solvabilitätsquote der UNIQA von 215 Prozent um etwa 30 auf 170 bis 180 Prozent sinken. Pro Jahr solle das Konzernprämienwachstum nach der erstmals im 4. Quartal enthaltenen Akquisition bei im Schnitt 3 Prozent liegen.

Beim Abbau von 600 Stellen in Österreich sollen 150 auf natürliche Abgänge entfallen, die nicht nachbesetzt werden. Zu den weiteren 450 Stellen, die bis 2022 - großteils aber schon 2021 - reduziert werden sollen, habe man in den letzten Monaten mit dem Betriebsrat einen Sozialplan verhandelt, "den ersten in unserem Unternehmen", so Brandstetter. Man strebe mit Hilfe des Betriebsrats einvernehmliche Lösungen an und habe auch Outplacement-Programme, eine Arbeitsstiftung sowie einen Härtefonds für spezielle Fälle vorgesehen. Der Abbau sei auch als klarer Schritt Richtung Digitalisierung zu verstehen. Die Notwendigkeit der Digitalisierung habe nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie bewiesen. Als weiterer Effekt durch Corona seien jetzt die Niedrigzinsen "langfristig einzementiert". Zudem verlagere sich die ökonomische Macht Richtung Asien.

Diese Stellenstreichungen würden heuer den Jahresabschluss um bis zu 110 Mio. Euro belasten - darin seien 95 Mio. Euro für den Sozialplan enthalten, sagte der UNIQA-Chef in einem Online-Pressegespräch. Diesen Aufwendungen stünden aber künftig angestrebte Einsparungen von jährlich bis zu rund 50 Mio. Euro gegenüber. Außerdem würden heuer Wertminderungen auf Firmenwerte in Serbien, Bulgarien und Rumänien von ungefähr 100 Mio. Euro anfallen, hieß es schon am Mittwochabend. Damit seien Bulgarien und Rumänien nun auf 33 bzw. 35 Mio. Euro abgewertet, Serbien auf Null, sagte CFO Svoboda. Grund sei, dass die Indikatoren Zinsen, Wirtschaftsindikatoren, Kaufkraft und Covid nach unten zeigen würden.

Durch die mit dem "Kostenprogramm Standort Österreich" verbundene Schließung von 35 der 105 Service-Stationen solle die regionale Präsenz nicht leiden, verwies der CEO auf die Außendienstmitarbeiter und die Generalagenturen: "Wir haben das ganz klare Ziel, unsere Präsenz vor Ort hochzuhalten, aber nicht immer mit der eigenen räumlichen Einrichtung." Jedenfalls wolle und werde die UNIQA im Jahr 2025 "der beste Finanzdienstleister in Österreich" sein, so Brandstetter.

Nachdem mit der letzten "Strategie 2.0" aus dem Jahr 2011 das Ziel, die Kundenzahl von 7,5 auf 15 Mio. zu verdoppeln, inklusive den AXA-Kauf gelungen ist, traut man sich jetzt kein neues 10-Jahres-Programm zu, "fünf Jahre reichen", und setzt sich auch bewusst kein Kundenziel für 2025. Nach weiteren Zukäufen schaut man sich grundsätzlich um, Konkretes am Radar gebe es aber nicht, so der CEO. Er zeigte sich überzeugt, dass es in der Assekuranz 2021 weltweit eine Konsolidierung geben wird, die biete auch Akquisitionschancen. Ausgebaut werden soll laut Strategie auch der Bank-Markt, Stichwort Raiffeisen.

In den ersten neun Monaten hielt die UNIQA den Vorsteuergewinn (EGT) mit 213,8 Mio. Euro praktisch auf Vorjahreshöhe - dabei mit allein über 150 Mio. Euro im dritten Quartal beinahe rekordverdächtig - , ebenso das Konzernergebnis mit 166,5 Mio. Euro. Das versicherungstechnische Ergebnis verdoppelte sich sogar auf 124,9 Mio. Euro, obwohl man wegen der Covid-19-Pandemie mehr als 70 Mio. Euro an zusätzlichen Versicherungsleistungen für Betriebsunterbrechungen und abgesagte Veranstaltungen aufwenden musste. Laut Brandstetter entfielen diese 70 Mio. Euro stark auf den Bereich Tourismus/Gastronomie, vorwiegend im Westen, sowie auf Seuchen-Betriebsunterbrechung und Freiberufler-Unterbrechung. Die gesamten Versicherungsleistungen (Eigenbehalt) sanken 3,0 Prozent auf 2,705 Mrd. Euro.

Die Gesamtaufwendungen für den Versicherungsbetrieb stiegen in den neun Monaten um 2,8 Prozent auf 1,047 Mrd. Euro.

An verrechneten Prämien wurden 4,092 Mrd. Euro eingenommen, ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Auf laufende Prämien entfielen 4,025 Mrd. Euro (+0,2 Prozent), während die Einmalerläge in Leben strategiekonform um 16,7 Prozent auf 66,7 Mio. Euro zurückgingen. Die abgegrenzten Prämien im Eigenbehalt (nach IFRS) stiegen um 0,3 Prozent auf 3,653 Mrd. Euro.

In Schaden/Unfall wuchsen die verrechneten Prämien um 1,0 Prozent auf 2,225 Mrd. Euro, in der Krankensparte um 3,2 Prozent auf 882,8 Mio. Euro. In der Lebensversicherung, die branchenweit ein Minus schreibt, sanken die Einnahmen inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebenspolizzen um 5,3 Prozent auf 983,8 Mio. Euro. Der wesentliche Treiber dieser Entwicklung in Leben sei "weiterhin die geringere Nachfrage verursacht durch das anhaltende Niedrigzinsumfeld". Trotz des immensen Drucks auf dem Lebensversicherungsgeschäft in Österreich "bekennen wir uns klar weiter zu diesem Geschäft", betonte der UNIQA-Chef und verwies dazu auf den Bank-Assurance-Partner Raiffeisen.

Das Kapitalanlageergebnis sank von Jänner bis September um 8,9 Prozent auf 397,8 Mio. Euro - voriges Jahr gab es in der Zeit rund 45 Mio. Euro an realisierten Gewinnen aus Immobilien-Veräußerungen, heuer dagegen keine. Der Kapitalanlagebestand der Gruppe wuchs per 30.9. gegenüber Ende 2019 von 20,625 Mrd. auf 20,666 Mrd. Euro.

Einen Ergebnisausblick auf das Gesamtjahr gibt es von der UNIQA "aufgrund der anhaltend hohen Unsicherheiten hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen" weiterhin nicht.

Den Investoren gefielen die Quartalszahlen und die mit der neuen Strategie verbundenen Sparabsichten offenbar: Die UNIQA-Aktie lag um 13 Uhr mit 2,9 Prozent im Plus, die VIG 0,6 Prozent tiefer und der ATX 0,5 Prozent im Minus.