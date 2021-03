UNO-Bericht: Corona-Einschränkungen führen zu Hunger in Nordkorea

Hilfslieferungen stecken in China fest

In Nordkorea führt eine noch stärkere Abschottung von der Außenwelt im Zuge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie nach Einschätzung eines UNO-Experten zu einer Verschlechterung der Versorgungs- und Menschenrechtslage. Es lägen bereits Berichte vor, wonach Menschen verhungert seien und auch wieder mehr Kinder und Ältere betteln gingen, da ihre Familien sie nicht mehr unterstützten könnten, erklärt UNO-Sonderberichterstatter Tomas Ojea Quintana in einem Bericht.

Es habe Engpässe gegeben bei lebenswichtigen Gütern, Medikamenten, landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und Rohstoffen für staatliche Fabriken. Hilfslieferungen steckten seit Monaten an der Grenze zu China fest wegen Import-Einschränkungen, so Ojea Quintana in dem Bericht, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.