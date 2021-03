UNO: Bewaffnete griffen Hilfseinrichtungen in Nigeria an

Mehrere Gebäude und ein Krankenhaus beschädigt

Im von Terror geplagten Nordosten Nigerias haben bewaffnete Gruppen einen Ort angegriffen und unter anderem humanitäre Einrichtungen zerstört. Bei dem Angriff in Dikwa im Bundesstaat Borno hatten es die Angreifer auf mehrere Hilfseinrichtungen abgesehen, wie am Dienstag der humanitäre Koordinator der UNO in Nigeria, Edward Kallon, mitteilte. Die Gebäude mehrerer Hilfsorganisationen und ein Krankenhaus seien in Brand gesetzt oder beschädigt worden.

Der Angriff begann demnach am Montagabend und dauerte am Dienstag noch an. Zu der Zahl der Opfer machte Kallon keine Angaben. Zuvor hatte Stephane Dujarric, der Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres, gesagt, es habe einen "Sicherheitsvorfall" in Dikwa gegeben. Man könne aber keine weiteren Informationen geben, da der Vorfall weiter andauere.

Im Bundesstaat Borno terrorisieren die Terrormiliz Boko Haram sowie die Splittergruppe ISWAP, der Westafrika-Ableger der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS), seit Jahren die Bevölkerung. Sie verüben immer wieder Anschläge und Angriffe, unter anderem auf Zivilisten und Sicherheitskräfte. Die Gruppen haben in Nigeria und angrenzenden Ländern nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfskommissariats fast 2,4 Millionen Menschen in die Flucht getrieben.