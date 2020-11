UNO erwartet nach Krise wieder mehr Frachtschifffahrt

Ab nächstem Jahr - Hamburger Hafen traut sich keine Prognose zu

Die Wirtschaftseinbußen wegen der Coronakrise haben laut den Vereinten Nationen auch in der Frachtschifffahrt Spuren hinterlassen. Das weltweite Volumen transportierter Waren schrumpft in diesem Jahr voraussichtlich um 4,1 Prozent, wie die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung (UNCTAD) am Donnerstag in Genf berichtete.

Die globale Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung hätten den Transport von Waren und Industriegütern unterbrochen, erklärten die Experten.

Für das kommende Jahr sagen die Experten ein Wachstum von 4,8 Prozent voraus. "Die globale Schifffahrtsindustrie wird an der Spitze der Bemühungen einer nachhaltigen Erholung sein", erklärte UNCTAD-Generalsekretär Mukhisa Kituyi in einer Mitteilung.

Schon 2019 war das Wachstum des Frachtvolumens mit nur 0,5 Prozent deutlich geringer ausgefallen, wofür die Experten unter anderem den Handelskrieg zwischen den USA und China verantwortlich machten. Insgesamt wurden nach Angaben der UNCTAD rund 11 Milliarden Tonnen Waren per Schiffsfracht transportiert.

Die UNCTAD, die sich besonders um die Förderung der Länder mit niedrigen Einkommen kümmert, betonte, dass die Transportindustrie sich verstärkt auf künftige Risiken und Krisen vorbereiten müsse. Die Experten empfehlen den Aufbau eigens vorgesehener Transportkanäle für medizinische Güter und Nahrungsmittel einzurichten sowie Investitionen in Lager für Notfall-Vorräte.

Der Hamburger Hafenkonzern HHLA hat unterdessen von der Konjunkturerholung in China durch eine Zunahme der Transporte profitiert, traut sich aber weiter keine konkrete Prognose zu. Im dritten Quartal habe sich das Geschäft zwar belebt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Dadurch könnten die Rückgänge in den Monaten davor aber nicht wettgemacht werden.

Das Management rechnet daher weiter damit, dass Umsatz und Betriebsergebnis des börsennotierten Teilkonzerns Hafenlogistik im Gesamtjahr "stark" unter den Vorjahreswerten liegen werden. Hauptursache sei der Einbruch im Containerumschlag sowie Rückgänge im Containertransport auf der Schiene und per Lkw.

Während der Umsatz des Teilkonzerns in den ersten neun Monaten um 8,1 Prozent auf 937 Mio. Euro sank, brach der Betriebsgewinn um mehr als 40 Prozent auf rund 100 Mio. Euro ein. Der Containerumschlag schrumpfte im gleichen Zeitraum um elf Prozent auf rund 5,1 Millionen Standardcontainer (TEU). Als Grund nannte die HHLA den Verlust eines Fernostdienstes in Hamburg sowie ausgefallene Schiffsabfahren (Blank Sailings) als Folge der Pandemie. Außerdem sei der Zubringerverkehr (Feeder) in den Ostseeraum zurückgegangen.