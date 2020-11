UNO-Generalsekretär verurteilt Angriff in Nigeria mit Dutzenden Toten

Guterres: "Abscheuliches Verbrechen" - Außenamt in Wien "zutiefst entsetzt"

UNO-Generalsekretär António Guterres hat einen brutalen Angriff auf Bauern im Nordosten Nigerias aufs Schärfste verurteilt. Bewaffnete auf Motorrädern griffen am Samstag im Dorf Koshobe im Bundesstaat Borno den Vereinten Nationen zufolge Männer und Frauen an, die bei der Ernte zugange waren. Dutzende Menschen wurden laut des humanitären Koordinators der UNO in Nigeria, Edward Kallon, getötet.

Guterres spreche den Familien der Todesopfer und den Menschen in Nigeria sein Beileid aus, teilte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Sonntagabend (Ortszeit) in New York mit. Er hoffe, "dass die Verantwortlichen für diese abscheulichen Verbrechen schnell zur Rechenschaft gezogen werden".

Aus dem Außenministerium in Wien hieß es am Sonntag via Twitter: "Wir sind zutiefst entsetzt über die jüngste Terrorattacke in #Nigeria, bei der mehr als hundert Unschuldige ums Leben kamen. Islamistischer Terrorismus ist eine globale Seuche, die wir alle gemeinsam bekämpfen müssen."

Wer für den Angriff verantwortlich war, war zunächst allerdings unklar. In Borno kommt es aber seit Jahren immer wieder zu Angriffen der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram und dem IS-Ableger ISWAP.