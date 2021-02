UNO-Konvoi in Afghanistan beschossen - Fünf Sicherheitskräfte tot

Fahrzeug zwischen Jalalabad und Kabul beschossen und in Fluss gestürzt

In Afghanistan sind beim Beschuss eines Konvois der UNO-Unterstützungsmission (UNAMA) fünf Sicherheitskräfte getötet worden. Der Vorfall habe sich auf der Straße zwischen Jalalabad und der Hauptstadt Kabul ereignet, hieß es am Donnerstagabend (Ortszeit) aus Sicherheitskreisen. Nach dem Beschuss sei ein Fahrzeug der Sicherheitskräfte von der Straße abgekommen und in den Fluss Kabul gestürzt.

Kein UNO-Mitarbeiter sei verletzt oder getötet worden, schrieb UNAMA auf Twitter. Zunächst war unklar, wer hinter dem Angriff steckt und ob er der UNO oder alleine den Sicherheitskräften galt.

In Afghanistan kämpfen die militant-islamistischen Taliban gegen die vom Westen gestützte Regierung. Auch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist in dem Land aktiv. Seit September verhandeln Kabul und die Taliban über Frieden. Der Konflikt geht jedoch unvermindert weiter. Eine Serie gezielter Anschläge erschüttert das Land.