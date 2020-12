UNO legte "Internationalen Tag zur Vorbereitung auf Epidemien" fest

Jährlich am 27. Dezember sollen die Menschen für Gefahren sensibilisiert werden

Inmitten des weltweiten Kampfes gegen das Coronavirus haben die Vereinten Nationen den "Internationalen Tag zur Vorbereitung auf Epidemien" ins Leben gerufen. Dieser solle jährlich am 27. Dezember stattfinden, hieß es in einer am Montag verabschiedeten Resolution. An diesem Tag sollten die Menschen beispielsweise durch Informationsveranstaltungen für die Gefahren von Epidemien sensibilisiert und die Vorbereitungen auf solche überprüft werden.

Die Resolution wurde unmittelbar vor dem ersten Jahrestag des Beginns der Corona-Pandemie verabschiedet: Am 8. Dezember 2019 wurden im chinesischen Wuhan erste Erkrankungen entdeckt, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nachträglich als erste Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 eingestuft wurden. Seitdem steckten sich weltweit rund 67 Millionen Menschen an, mehr als 1,53 Millionen Infizierte starben.