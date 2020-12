UNO prangert Unterdrückung von Menschenrechtsverteidigern in China an

Sonderberichterstatterin übte scharfe Kritik an hartem Vorgehen der chinesischen Behörden

Die UNO-Sonderberichterstatterin für die Situation von Menschenrechtlern hat die Unterdrückung von Anwälten und Menschenrechtsverteidigern in China angeprangert. Das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen diese Gruppe habe vor mehr als fünf Jahren begonnen und halte unvermindert an, erklärte Mary Lawlor am Mittwoch. Menschenrechtsaktivisten und ihre Anwälte würden weiterhin beschuldigt, inhaftiert und gefoltert, einige würden verschwinden.

"Seit diese Repressionswelle mit dem Namen 709 (in Anlehnung an das Datum ihres Beginns) am 9. Juli 2015 gestartet wurde, ist der Beruf des Menschenrechtsverteidigers in China de facto kriminalisiert worden", sagte Lawlor. In ihrer Erklärung, die von sieben weiteren UNO-Menschenrechtsexperten unterstützt wurde, nannte Lawlor insbesondere die kürzliche Verhaftung und das "gewaltsame Verschwindenlassen" des Aktivisten und Anwalts Chang Weiping.

Unter dem Verdacht der "Subversion der Staatsmacht" wurde Chang demnach im Jänner vergangenen Jahres in der Stadt Baoji für zehn Tage unter Hausarrest gestellt. Nachdem er im Oktober ein Video ins Internet stellte, das offenbar in Haft erlittene Folter und Misshandlungen zeigte, wurde er erneut inhaftiert. Sein Schicksal sei seitdem unklar, berichtete Lawlor. Sir forderte die "chinesischen Behörden auf, Chang Weiping und alle anderen inhaftierten und verschwundenen Menschenrechtsverteidiger sofort freizulassen".