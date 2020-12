UNO sammelt 370 Millionen Dollar für Nothilfefonds ein

Geld soll rasches Eingreifen im Krisenfall ermöglichen

Die Vereinten Nationen haben mehr als 370 Millionen Dollar (305,43 Mio. Euro) für ihren zentralen Nothilfefonds (Cerf) eingesammelt. Mehr als 50 Geberländer hätten für das kommende Jahr Geld bereitgestellt, erklärte UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock am Dienstag.

Der 2005 eingerichtete Nothilfefonds wird von den Staaten auf freiwilliger Basis aufgefüllt und soll im Krisenfall den UN-Organisationen ein rasches Eingreifen ermöglichen.

In diesem Jahr wurden durch den Fonds nach UN-Angaben humanitäre Maßnahmen für 65 Millionen Menschen in mehr als 50 Ländern im Volumen von 900 Millionen Dollar finanziert. Das Geld sei für den Kampf gegen die Corona-Pandemie, gegen Hunger sowie für Einsätze in Konfliktgebieten oder Nothilfe nach Naturkatastrophen eingesetzt worden.

Den Gesamtbedarf für die humanitäre Hilfe im kommenden Jahr hatte die UNO kürzlich auf die Rekordsumme von rund 35 Milliarden Dollar beziffert. Hintergrund ist unter anderem die Corona-Pandemie.