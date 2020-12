UNO sehr besorgt über Strafen wegen Majestätsbeleidigung in Thailand

Menschenrechtskomitee erinnert an Prinzip der Meinungsfreiheit - Auch 16-Jähriger im Visier der Justiz

Die UNO hat sich "tief beunruhigt" darüber gezeigt, dass Anhänger der Demokratie-Bewegung in Thailand wegen Majestätsbeleidigung strafrechtlich verfolgt werden. In den vergangenen Wochen sei der entsprechende Artikel 112 des thailändischen Strafrechts gegen 35 Demonstranten angewendet worden, unter denen sich ein 16-Jähriger befinde, erklärte das UN-Menschenrechtskomitee am Freitag in Genf.

Die Beschuldigten müssten mit Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren rechnen, erläuterte die Sprecherin des Komitees, Ravina Shamdasani.

Die thailändischen Bestimmungen zur Majestätsbeleidigung schützen König Maha Vajiralongkorn (Rama X.) und die königliche Familie vor Kritik. Sie gehören zu den strengsten Verleumdungsgesetzen der Welt. Mit ihren Protesten, die die thailändische Hauptstadt Bangkok seit Monaten in Atem halten, haben die Demonstranten ein seit Jahrzehnten geltendes Tabu gebrochen. Die pro-demokratische Protestbewegung fordert auch den Rücktritt von Regierungschef Prayut Chan-o-chan und eine neue Verfassung.

"Wir sind besonders besorgt, weil der 16-Jährige gestern einem Jugendgericht vorgeführt wurde, um eine Haftunterbringung zu beantragen", sagte Shamdasani. Das Gericht hatte den Antrag jedoch zurückgewiesen und stattdessen eine Freilassung unter Auflagen angeordnet. Der Jugendliche hatte sich an einer Protestaktion beteiligt, bei der Studenten eine Modeschau inszenierten, bei der sie sich unter anderem über die Kleidung des Königs mokiert hatten.

Der seit Jahren weitgehend in Bayern lebende König Maha Vajiralongkorn (68) ist in der Bevölkerung bei Weitem nicht so beliebt wie sein 2016 verstorbener Vater Bhumibol Adulyadej (Rama IX.). In Thailand kursieren seit mehreren Jahren Fotos von Vajiralongkorn aus Bayern, auf denen er in der Öffentlichkeit mit BH-ähnlichen Bustiers zu sehen ist.

Shamdasani sagte, das Menschenrechtskomitee sei allgemein besorgt darüber, dass in Thailand Strafverfahren gegen Teilnehmer von friedlichen Protesten eingeleitet würden. Den Menschen in Thailand stünden die Rechte der Meinungs- und der Versammlungsfreiheit zu.