UNO sieht Fortschritte beim Weg zu Übergangsregierung in Libyen

Sondergesandte Williams: "Bestmöglicher Kompromiss" zu Wahl

Die Konfliktparteien im Bürgerkriegsland Libyen haben den Vereinten Nationen zufolge Fortschritte bei der Suche nach einer Übergangsregierung gemacht, die den Weg zu Wahlen ebnen soll. Bei Gesprächen in Genf habe sich ein Ausschuss auf Schritte geeinigt, wie die Übergangsregierung gewählt werden soll. Die amtierende UNO-Sondergesandte für Libyen, Stephanie Williams, sprach am Samstagabend vom "bestmöglichen Kompromiss".

Nun sollen alle 75 Teilnehmer der Gespräche am Montag darüber abstimmen. Williams stellte klar, dass es lediglich um die Wahl einer "vorübergehenden, vereinten Exekutivbehörde" gehe. Diese solle später durch eine "dauerhafte, demokratisch gewählte Regierung" ersetzt" werden - nach Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die für den 24. Dezember dieses Jahres geplant sind. "Dies ist ein libysch-libyscher Prozess", sagte Williams. "Er wird nicht von ausländischen Mächten in verrauchten Räumen in weit entfernten Hauptstädten ausgehandelt."

In Libyen war nach dem mit westlicher Hilfe erfolgten Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Befeuert wird er von ausländischen Staaten, die trotz eines UNO-Embargos Waffen und Söldner ins Land schicken. Bisher waren alle diplomatischen Initiativen, den Konflikt beizulegen, erfolglos. Erschwert wurden die Bemühungen durch den überraschenden Rücktritt des UNO-Sondervermittlers Ghassan Salame.

In Libyen ringt die international anerkannte Regierung mit Sitz in Tripolis mit einer Gegenregierung im Osten des Landes um die Macht. Der einflussreiche General Khalifa Haftar und seine selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) hatten im vergangenen Jahr eine Offensive auf Tripolis begonnen, um die Regierung zu stürzen, wurden aber zurückgeschlagen. Ende Oktober einigten sich die Konfliktparteien auf einen Waffenstillstand.