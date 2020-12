"Unten": Austro-"Tatort"-Jahresschluss mit Suspense im Sandlermilieu

Daniel Prochaskas "Tatort"-Regiedebüt stimmt nicht nur kurz vor Weihnachten nachdenklich - Am Sonntag um 20.15 Uhr auf ORF 2 (Von Nikolaus Täuber/APA)

Einen eindringlichen Blick nach "Unten" in ein fast bürgerlich geprägtes Sandlermilieu machen Moritz Eisner und Bibi Fellner (Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser) zum Jahresabschluss des österreichischen "Tatort"-Ermittlerduos (Sonntag, 20.15 Uhr auf ORF 2). Regisseur Daniel Prochaska gelingt vor allem ein Schaustück, wie leicht sich der Weg ins gesellschaftliche Abseits bahnt und wie rasch sich schließlich auch die zivilisatorische Grundnote auflösen kann.

Nicht erst, wenn es in Prochaskas Erstling im Rahmen der heuer 50-jährigen Krimireihe für eine junge Mutter und ihren kleinen Sohn (Sabrina und Finn Reiter) eine enge Wendeltreppe hinunter in die ebenfalls beengte Obdachlosenschlafstelle geht, erschließt sich dem Seher der Titel nachfühlbar. Nach "Unten" geht es mitunter schnell - dieses Schicksal teilen die beiden auch mit dem Mordopfer, einem nicht nur bildlich gefallenen Ex-Journalisten, der von seinen zwei ebenfalls obdachlosen Freunden Tina (Maya Unger) und Indy (Michael Steinocher) tot aufgefunden wird.

In fast schon traditioneller Manier webt auch das "Tatort"-Drehbuchautorendebüt von Tom Eichtinger und Samuel Schultschik gleich das bewährte Mittel der persönlichen Verbundenheit eines Ermittlers und eines Protagonisten des tragischen Geschehens ein. So war das Mordopfer einst Fellners Informant und erst kürzlich - schwer betrunken - bei selbiger vorstellig geworden. Das stimmt das quotenstarke Kriminalisten-Tandem zusätzlich skeptisch, ob es sich hier tatsächlich "nur" um einen entglittenen Streit zwischen "Sandlern" handelt.

Welchen Stellenwert die an den gesellschaftlichen Rand gedrängten Menschen im Normalfall insgesamt genießen, macht auch Sektionschef Rauter (Hubert Kramar) deutlich, in dem er dem Team dazu rät, den Fall nicht zu hoch zu hängen und gegebenenfalls nicht zu viele Überstunden bei der Bearbeitung anzuhäufen. Derartiges stachelt das latent-renitente Duo folglich noch mehr an, sich in die Sache zu vertiefen.

In starken Bildern gelangt "Unten" zu einer kleinen Collage an schauspielerisch großteils gut umgesetzten Porträts von Menschen, die eigentlich alle aus eher bürgerlichen und einstmals wohlsituierten Verhältnissen ihren Weg in die von Franz Zanger (Michael Pink) geleitete Hilfseinrichtung finden. Von einen nunmehr hauptsächlich im Beisl verkehrenden Künstler (Klaus Huhle) über durch Temperamentsausbrüche und Drogenkarrieren entgleiste jüngere Menschen bis zur im Zuge der Finanzkrise am Karlsplatz gestrandeten "Sackerl-Grete" (Inge Maux) reicht die Riege an Charakteren, die sich alle irgendwo zwischen tiefer Verzweiflung und leiser Hoffnung durch ihren Alltag manövrieren.

Genau hier liegt die größte Stärke des sich insgesamt in gut gespanntem Spannungsbogen zwischen der kühlen Privatklinik-Welt rund um die von Jutta Fastian verkörperte Frau Doktor Steiner-Reeves und trostlosen Industriebrachen präsentierenden Krimis, der vermutlich nicht ohne Hintergedanken seinen Sendeplatz so knapp vor Weihnachten gefunden hat. Selbst wenn heuer coronabedingt noch greifbarer geworden ist, dass die soziale Decke tendenziell mehr Risse bekommt, stimmt das Setting der Handlung abseits der warmen Stube zu dieser Jahreszeit nochmals nachdenklicher.